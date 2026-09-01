Qué es un domo de calor: el fenómeno que llega a España y disparará las temperaturas

Cuando parecía que las olas de calor habían terminado este verano, la llegada de un domo de calor provocará un nuevo episodio de temperaturas muy altas, con valores que podrían superar los 40 grados en diferentes puntos del país. Te contamos los detalles.

Este fenómeno se produce cuando una zona de altas presiones actúa como una especie de tapa sobre la superficie, atrapando el aire caliente e impidiendo que se renueve. Además, el aire desciende y se comprime, lo que hace que aumente todavía más su temperatura.

Según las previsiones, el episodio podría alcanzar su punto máximo entre el jueves y el viernes, cuando algunas capitales del interior podrían llegar a los 40-43 ºC. Entre las ciudades que podrían alcanzar estos valores están Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Sevilla, Toledo y Zaragoza.

El calor también se dejará notar durante la noche. En amplias zonas de Andalucía, el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias se esperan noches tropicales, con temperaturas que podrían mantenerse alrededor de los 25 ºC durante la madrugada.

Así, aunque el calendario marque ya el comienzo de septiembre, el tiempo de los próximos días seguirá teniendo más parecido con el pleno verano.