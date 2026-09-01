La Guardia Civil alerta a quienes tienen iPhone de una estafa de WhatsApp que no necesita ningún clic

Las estafas a través de WhatsApp suelen necesitar que la víctima pulse un enlace, facilite un código o escanee un código QR. Sin embargo, existe un tipo de ataque mucho más difícil de detectar: los conocidos como zero-click, que pueden permitir a los ciberdelincuentes acceder a una cuenta sin que el usuario tenga que hacer nada.

Una vez que los delincuentes consiguen acceder a la cuenta, pueden aprovechar las conversaciones recientes para hacerse pasar por la víctima. El objetivo es pedir dinero a familiares, amigos u otros contactos utilizando el propio número de teléfono y los chats habituales.

Esto hace que el engaño sea especialmente peligroso. Al recibir el mensaje desde una conversación conocida, el destinatario puede pensar que realmente está hablando con esa persona y realizar una transferencia a la cuenta bancaria indicada por los estafadores.

Cómo protegerse

Lo mejor para evitar este tipo de ataques es mantener tanto el iPhone como WhatsApp actualizados a la última versión disponible, ya que las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes.

También es recomendable activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y revisar periódicamente el apartado de Dispositivos vinculados para comprobar que no aparece ninguna sesión desconocida.

Además, nunca se deben facilitar códigos SMS, de registro o de verificación a otra persona. Y si un familiar o amigo pide dinero por WhatsApp, lo más seguro es confirmar la petición mediante una llamada u otra vía de comunicación antes de realizar cualquier transferencia.