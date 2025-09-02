Los OPPO Reno14 España llega a España: disponibilidad y precio

OPPO acaba de presentar su nueva serie Reno14, compuesta por los modelos OPPO Reno14 5G, Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G. Nueva generación de equipos de gama alta con una clara apuesta por la IA.

Todos los modelos cuentan con un cuerpo resistente con certificación IP69, IP66 y IP68, además de un diseño único. Como explica OPPO, la serie Reno14 da vida a la estética de moda mermaidcore, con un nuevo diseño iridiscente.

Así son los OPPO Reno 14, Reno 14 F y Reno 14 FS

OPPO Reno14 | OPPO

Para que la familia Reno 14 brille como ninguna, OPPO ha desarrollado el proceso Iridiscente Glow, una técnica compleja que combina doce procesos de recubrimiento refinados. A través de cinco capas de fabricación de alta precisión, se graban texturas ópticas ultrafinas a nivel microscópico, logrando así unas impresionantes refracciones de luz fluidas que le dan a la cubierta trasera su característico acabado brillante.

Además, el OPPO Reno 14 5G cuenta con una trasera de vidrio esculpido en una sola pieza, enmarcada con aluminio de calidad aeroespacial para una mayor resistencia. Y colores no te faltarán. De esta manera, el Reno14 5G está disponible en Opal White y Luminous Green. Los modelos Reno14 F y Reno14 FS 5G pueden encontrarse en Luminous Green y Opal Blue.

Equipos potentes y solventes

Comenzaremos con el OPPO Reno14, que cuenta con pantalla plana AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución 1.5K y con tasa de refresco de 120Hz, con marcos ultradelgados y es compatible con las funciones exclusivas de OPPO Splash Touch y Glove Mode, que permiten que la pantalla siga funcionando con las manos mojadas, grasientas o con guantes.

OPPO Reno14 | OPPO

Por su parte, los OPPO Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G ofrecen una pantalla más compacta de 6,57 pulgadas, manteniendo tasas de refresco adaptativas de hasta 120Hz.

En el caso del OPPO Reno 14 5G, nos encontramos con un procesador MediaTek Dimensity 8350, un SoC potente y que llega acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

En cuanto a Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G están impulsados por el procesador Snapdragon 6 Gen , además de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Una cámara para gobernarlos a todos

La cámara es uno de los puntos fuertes de esta generación. Para empezar, el Reno14 5G presume de un sistema de triple cámara, compuesto por un sensor principal Sony IMX882 de 50MP con estabilización óptica, una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara periscópica telefoto de 50MP con zoom óptico 3.5x.

Cámara del OPPO Reno14 | OPPO

Además, el OPPO Reno14 5G está equipado con un sistema de triple flash. La cámara principal y la ultra angular utilizan unidades de doble flash para una excelente iluminación a corta distancia.

Respecto a la cámara de los Reno14 F 5G y Reno14 FS 5G , presumen de una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 8MP y una macro de 2MP para primeros planos, junto a una cámara frontal de 32MP con autoenfoque.

Y sí, llega cargada de IA. Por ejemplo, la función Livephoto ha evolucionado a Livephoto Pro, ofreciendo Livephotos en alta definición con resolución 2K para cada foto de portada, AI Flash Livephoto, Livephoto 3.5x y Snapshot Livephoto, gracias a la innovadora tecnología Dual Exposure Fusion. Esto brinda a todos los usuarios una experiencia Livephoto profesional y versátil.

Por último, los tres modelos de la serie incorporan una batería de 6000 mAh que garantiza una autonomía excepcional. El Reno14 5G ofrece hasta 2,25 días de uso típico y carga rápida 80W SUPERVOOC, alcanzando el 100% en solo 48 minutos.

Por su parte, los modelos Reno14 F y FS aseguran hasta 2 días de uso y cuentan con carga rápida 45W SUPERVOOC completando la carga en aproximadamente 79 minutos. Así, todos los modelos permiten a los usuarios disfrutar de una experiencia conectada y productiva con menos interrupciones.

Precios y disponibilidad

OPPO Reno14 | OPPO

La serie OPPO Reno14 ya está disponible en el e-commerce oficial de OPPO y en los principales operadores y retailers.