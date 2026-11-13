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La opción de Android que permite comprobar si alguien te está rastreando
Las alertas de rastreadores desconocidos pueden ayudarte a identificar dispositivos que se mueven contigo y tomar medidas para proteger tu privacidad.
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¿Sabías que podrían estar rastreando tus pasos en este momento y no te estás dando cuenta? Saber si alguien está rastreando tus movimientos es posible directamente desde tu teléfono Android.
Una función integrada en el sistema te permite detectar dispositivos espía cercanos sin necesidad de instalar aplicaciones externas. Dispositivos como los AirTag o similares pueden ser usados para seguirte.
Por suerte, Android incluye alertas de dispositivos de rastreo desconocidos a través de los Servicios de Google Play. Lo único que debes hacer es entrar en los Ajustes de tu teléfono.
Ve a Seguridad y emergencias y entra en Alertas sobre dispositivos de rastreo desconocidos. Si no ves esta opción, solo actualiza tus aplicaciones en Google Play.
Asegúrate de tener activada la casilla de Permitir alertas para que tu móvil trabaje por ti. Además, puedes pulsar en Buscar ahora para hacer un rastreo manual. Tu Android detectará si hay balizas sin su dueño cerca y te dirá qué modelo es.
Es importante recordar que recibir una alerta no significa necesariamente que alguien te esté vigilando de forma deliberada. Puede haber explicaciones inocentes, pero conviene prestar atención si el dispositivo desconocido aparece repetidamente contigo en distintos lugares. Revisar la información que proporciona el teléfono puede ayudar a valorar la situación con más contexto antes de tomar decisiones.
Si sospechas que un rastreador te sigue, prioriza tu seguridad: evita acudir a un lugar aislado para inspeccionarlo y, si te sientes en peligro, busca un sitio público o pide ayuda a alguien de confianza. Las instrucciones del móvil pueden orientarte sobre cómo identificar el dispositivo y qué hacer a continuación, pero no es necesario precipitarse ni manipularlo si eso puede ponerte en una situación incómoda o insegura.
Al pulsar sobre el rastreador, sabrás en qué zonas te ha estado siguiendo. Incluso podrás hacer que emita un sonido sin avisar a quien te espía y verás instrucciones precisas para desactivarlo inmediatamente.
Esta herramienta utiliza los 'pins' de teléfonos cercanos para ubicar estos rastreadores y proteger tu privacidad. Comprobar esta configuración solo te tomará unos segundos.
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