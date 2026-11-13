Esta minilavadora deja relucientes tus zapatillas, y la puedes usar en tu habitación

Para muchas personas, las zapatillas son un elemento innegociable de su personalidad. Y tenerlas siempre a punto o poder recuperarlas de un mal día es algo esencial y que les brinda un plus de tranquilidad en su día a día. Y el gadget en el que nos fijamos ahora es clave para poder disfrutar de nuestras zapatillas siempre relucientes. Porque se trata básicamente de una especie de lavadora de tamaño ultracompacto que puedes usar en cualquier rincón de la casa.

Así funciona ClearX

Este dispositivo ha sido desarrollado para disfrutar de un cuidado integral de nuestro calzado, y sobre todo hacerlo de manera rápida y cómoda, con solo pulsar un botón. Se trata de un dispositivo que no necesita instalación, y que en tan solo 90 minutos puede dejar nuestras zapatillas como nuevas, incluso si han tenido un mal día. Además, no solo las limpia, sino que también las desinfecta.

Es un dispositivo que además busca evitar los daños ocasionados tradicionalmente con el lavado del calzado en las lavadoras tradicionales. Para ello, ClearX utiliza un proceso sin volteo que protege el calzado de golpes y fricciones agresivas. Solo tenemos que colocar el par en el interior y presionar el botón de inicio, no hace falta prelavado manual ni nuestra supervisión entre etapas.

Para conseguir su limpieza profunda, se apoya en dos innovaciones clave que destacan sus creadores. Como las micro-nanoburbujas, que son dos boquillas pulverizadoras en movimiento, proyectan agua cargada de micro-nanoburbujas para penetrar en las fibras, mallas y costuras internas y externas, aflojando y disolviendo la suciedad incrustada.

También utiliza un brazo robótico tridimensional de 3 ejes con sensores de presión ajustables que limpia suavemente la superficie exterior mediante mangas de terciopelo ultrasuave, adaptando su recorrido al contorno de la zapatilla para limpiarlas de manera suave y eficiente.

A la hora de colocar las zapatillas en ClearX, las fijamos a un soporte individual con rotación de 360°, que permite alcanzar todos los ángulos con suavidad. Además, destaca por una alta eficiencia ecológica, ya que requiere únicamente alrededor de 1 litro de agua por ciclo de lavado. Y esto no es todo, porque para sacarlas como nuevas de ClearX también es necesario que se sequen por completo.

Para ello incorpora un sistema de secado térmico de doble canal que actúa de manera simultánea en el interior y el exterior de las zapatillas. Y los conductos internos ubicados en los propios soportes dirigen aire templado directamente al interior de las zapatillas, mientras que un flujo exterior seca su cubierta. La temperatura del flujo de aire se mantiene estrictamente por debajo de los 50 °C.

Y es que este umbral térmico se ha controlado se ha seleccionado para salvaguardar la integridad de las zapatillas, evitando que el calor excesivo ablande sus adhesivos, deforme su silueta o degrade sus materiales. Además, al secar en un entorno cerrado y sin luz solar directa, se reduce el riesgo de amarilleamiento en tejidos y suelas. Ya la podemos comprar en Kickstarter por 496 euros, en su versión más básica. Las primeras unidades comenzarán a entregarse en junio de 2027.