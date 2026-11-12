Los plegables anchos de gran formato serán tendencia, Apple y Samsung ya trabajan en ellos

La irrupción del iPhone Duo sin duda ha revitalizado el mercado de móviles plegables. Y es que, aunque técnicamente no ha sido el primer plegable ancho, ya que se adelantaron Huawei o Samsung, la realidad es que ahora muchos más consumidores lo miran con unos ojos diferentes respecto de los plegables tradicionales. Y si se le puede reprochar algo a esta nueva generación de plegables anchos, es que son demasiado pequeños, esa es la realidad. Y como ya habíamos conocido poco después de la presentación del Duo respecto de los planes de Apple, parece que no serán los únicos en apostar por un móvil ancho más grande.

Nuevos detalles sobre los planes de Apple y Samsung

Ha sido la cuenta de Anthony en X la que ha confirmado algo que ya se había conocido prácticamente el día después de llegar el Duo al mercado, que Apple ya trabaja en una versión más grande. De hecho, incluso se habló de su nombre, que podría ser el del iPhone Duo Max, en clara referencia a los modelos más grandes de los iPhone. Tiene sentido, porque la realidad es que en las manos y sobre todo cuando está plegado, el Duo es un móvil muy pequeño.

Su pantalla externa es de tan solo 5,5 pulgadas, algo que hoy ya no es tan común, y que para ojos veteranos desde luego supone un extra de esfuerzo para enfocar los textos más pequeños. En este caso, el filtrador, en lugar de Max, lo define como iPhone Duo Plus, por lo que no parece muy clara la nomenclatura de momento, algo lógico porque de momento faltarían prácticamente 10 meses para que este teléfono se convierta en una realidad.

Por otro lado, recuerda que en 2027 conoceremos al Samsung Galaxy Z Fold9 Plus, que sería la versión más grande del modelo ancho que ha lanzado este año la marca coreana, y que el año que viene contará también con una versión muy compacta. Ahora bien, habrá que ver qué se entiende por modelo más grande, porque aquí la pantalla externa es la más problemática.

Es así de ancha porque la pantalla plegable tiene una relación de aspecto más parecida a la de una tableta, como un iPad. Por eso la pantalla externa tiene que seguir siendo de una relación de aspecto poco natural hoy en el mercado de smartphones. Las pantallas externas de los modelos tipo Fold normalmente son de unas 6,5 pulgadas, una pulgada más que en en los modelos anchos actuales. Por lo que, para llegar a ese tamaño, sumar una pulgada, la pantalla plegable tendría que crecer y mucho.

De todas formas, es un formato que seguirá conviviendo con los Fold tradicionales, que nos ofrecen pantallas externas mucho más estrechas y alargadas, similares a las de un smartphone tradicional. Recordemos que el iPhone Duo cuenta con una pantalla plegable de 7,6 pulgadas, así como una externa de 5,4 pulgadas. Mientras tanto, el Samsung Galaxy Z Fold 8, el modelo ancho de los coreanos, tiene una pantalla plegable de 7,6 pulgadas.

Mientras que la pantalla externa tiene un tamaño algo más grande, muy poco, de 5,5 pulgadas. El nuevo Fold9 Plus debería presentarse en julio de 2027, mientras que este iPhone Duo Plus, en caso de hacerlo, lo haría en el mes de septiembre, junto a los iPhone 20.