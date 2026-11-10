TAMBIÉN HABRÁ VERSIÓN PRO
¿Qué esperamos de los Oppo Reno 17 que se presentarán la próxima semana en China?
Los nuevos gama media premium de Oppo se estrenarán con potentes procesadores y baterías de gran capacidad.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||6a6c699fbc1eb0e4460a4763|||Cómo hacer las mejores fotos acuáticas con tu Oppo Reno 16 Pro]]
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Esto cada vez va más rápido, hasta hace no mucho, los fabricantes lanzaban una nueva generación de un teléfono cada 12 meses como mínimo, a veces hasta más tiempo, pero cada vez es más habitual que nos encontremos con todo lo contrario, como los lanzamientos se van comprimiendo cada vez más hasta el punto de que cada prácticamente seis meses podemos tener nuevos lanzamientos. Es el caso de los Oppo Reno, que, fieles a su cita, lanzarán su segunda generación del año 2026 dentro de menos de una semana.
Nuevos gama media de altas prestaciones
Si por algo se han caracterizado los Reno, siempre ha sido por ser los móviles más avanzados de Oppo solo por debajo de la gama Find. Y eso es algo que se refleja en una ficha técnica que normalmente destaca por potentes cámaras de fotos para la gama media y procesadores de alto nivel, así como baterías cada vez más grandes, por encima de la media, desde luego. En estas últimas semanas hemos ido conociendo detalles que sin duda alguna han confirmado ese perfil sofisticado de estos teléfonos.
Uno de estos teléfonos será el Oppo Reno 17, que llegará con una pantalla de 6.5 pulgadas, con tecnología LPTS OLED de alto rendimiento y una resolución elevada de 1.5K. Será un móvil bastante potente, gracias al procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es el más potente de Qualcomm para la gama media, por lo que va a rendir bien en todas las facetas. Su cámara de fotos contará, entre otros, con un sensor telefoto periscópico con una resolución de 50 megapíxeles.
Y por último, su batería tendrá una gran capacidad de 8000 mAh, más grande incluso que la del modelo Pro, por lo que será sin duda el aspecto en lo que le supere. En el caso del Oppo Reno 17 Pro, tenemos curiosamente una pantalla más pequeña, con una diagonal de 6,3 pulgadas, aunque la misma resolución de 1.5K, por lo que la principal diferencia reside en el tamaño de esa pantalla.
El panel también será LPTS OLED, por lo que ofrecerá una tasa de refresco variable. Pero el procesador es más potente, al menos un poco más, porque se trata del MediaTek Dimensity 8550, que es el más potente de la gama por debajo de los de la serie 9000 de los Dimensity, garantizando un rendimiento de alta exigencia. La cámara de fotos en este caso será más potente, con un sensor principal de 200 megapíxeles, y un telefoto periscópico de 50 megapíxeles.
La batería será claramente más pequeña, con una capacidad de 7.200 mAh, pero que sigue siendo elevada igualmente y de sobra para el día a día, incluso para un par de días de uso. Será el próximo lunes 16 de noviembre cuando Oppo presente estos nuevos móviles junto también a nuevas tabletas o wearables.
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