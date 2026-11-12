Túneles, luces y colores: un estudio descubre un patrón común en las experiencias cercanas a la muerte

La luz al final de un túnel es una de las imágenes más conocidas de las experiencias cercanas a la muerte (ECM). Sin embargo, no todas las personas que han pasado por una situación así describen lo mismo. Algunas hablan de espacios luminosos, horizontes curvos o lugares que parecen envolverlas por completo.

Ahora, un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Psychology ha encontrado un posible patrón común en estos relatos: la forma de los espacios que recuerdan las personas parece estar relacionada con los colores que dicen haber visto.

Para llegar a esta conclusión, un equipo de investigadores de la Universidad de Haifa (Israel) pidió a 50 personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte que dibujaran los lugares que recordaban. Tras analizar sus representaciones, identificaron cuatro tipos de espacios: con forma de túnel, amplios y curvos, planos con cierta curvatura y otros que parecían rodear completamente a la persona.

Uno de los resultados más llamativos fue la relación entre las formas y los colores. De los 28 espacios con forma de túnel descritos, 22 eran en blanco, negro o gris. En cambio, 27 de los 31 espacios amplios y curvos se recordaban con colores.

Los investigadores creen que estas diferencias podrían estar relacionadas con el funcionamiento del sistema visual. Por ejemplo, una disminución del oxígeno que llega a la retina o al cerebro podría estrechar el campo de visión y provocar esa sensación de túnel. Además, cuando hay poca luz, nuestra capacidad para distinguir los colores también disminuye.

Aunque los resultados ofrecen nuevas pistas sobre cómo se producen estas experiencias, todavía queda mucho por investigar. El estudio no demuestra qué ocurre después de la muerte, pero sí ayuda a comprender mejor las imágenes y sensaciones que algunas personas recuerdan tras estar al borde de ella.