Tus fotos pueden revelar tu ubicación exacta: así pueden averiguar dónde vives

¡Cuidado con las fotos que envías, podrían estar mostrando la dirección exacta de tu casa! Cada imagen que compartes en redes o mensajes esconde un archivo secreto sobre tu vida.

Se trata de los datos EXIF, unos metadatos invisibles cargados de detalles personales. Cada fotografía guarda datos EXIF invisibles como la fecha, hora, modelo del teléfono y tu ubicación GPS. Un acosador o ciberdelincuente puede usar esta información para rastrear tu rutina diaria o hacerte doxing. Incluso la inteligencia artificial puede extraer estos metadatos en segundos para organizarlos y localizarte.

El peligro está en que estos datos pasan fácilmente desapercibidos. Cuando alguien observa una fotografía, normalmente presta atención a las personas, los objetos o el lugar que aparecen en ella, pero no a la información técnica que puede acompañarla. Sin embargo, esos detalles pueden ofrecer pistas sobre cuándo se tomó la imagen, desde qué dispositivo y, si incluye coordenadas, dónde se encontraba quien la hizo.

Además, conviene recordar que la privacidad no depende únicamente de los metadatos. Una fotografía puede revelar información por elementos aparentemente secundarios, como el exterior de una vivienda, un establecimiento cercano o los horarios que se repiten en distintas publicaciones. Por eso, revisar lo que aparece en una imagen antes de compartirla es una medida tan importante como comprobar sus datos ocultos.

Además, si usas Google Fotos, la plataforma escanea estos datos para crear perfiles sobre ti. Para protegerte, entra en la cámara de tu móvil y desactiva el etiquetado de ubicación GPS. Borra los metadatos de la imagen antes de subirla usando aplicaciones específicas o los ajustes de Windows.

Cambia el nombre del archivo, ya que aplicaciones como WhatsApp o Android incluyen la fecha exacta. Por último, revisa el fondo de tu foto para no mostrar matrículas, documentos o señales de tráfico.

Proteger tu privacidad al compartir fotos es muy sencillo si sigues estos pasos. Revisar tus imágenes antes de enviarlas evitará que expongas tu identidad sin darte cuenta.