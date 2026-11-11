El Oppo A7 Ultra presumirá de una espectacular batería de 12.000 mAh

Si ayer os contábamos que Vivo ya trabajaba en un sorprendente teléfono con una batería de tamaño espectacular, hoy nos toca conocer algo similar por parte de Oppo, que parece que también está trabajando en un teléfono que pueda competir en la gama media más premium con una batería inédita. Parece que la gama A7 va a contar con su propio modelo Ultra, un apellido que parece que ya no hace referencia solo a la cámara, sino también a la batería, y en este caso es evidente.

Una batería muy por encima de la media

Como nos pasaba ayer con el Vivo, no sabemos dónde vamos a parar con la capacidad de las baterías de los móviles. Estas cada vez son más grandes en capacidad, pero siguen conservando el tamaño tradicional, que permite mantener un grosor y un peso bastante contenido en relación con la capacidad real. En este caso hablamos del Oppo A7 Ultra, que se ha filtrado ahora con esta espectacular capacidad.

Y a este rumor se le puede dar bastante credibilidad, ya que lo ha publicado uno de los filtradores más importantes del mercado tecnológico, y si hablamos de China, del más importante. Se trata de Digital Chat Station, que ha desvelado que el Oppo A7 Ultra llegará en el mes de diciembre con una batería de 12.000 mAh. Desde luego, hablamos de un teléfono que va a marcar un antes y un después en la gama media de la firma china, y en uno de los modelos más populares del mercado.

Recordemos que la gama A7 cuenta también con un modelo Pro. Imaginamos que este modelo Ultra se basará en parte en esta variante, que ya contaba con una batería bastante grande, de 8000 mAh. Esta cuenta con una potencia de carga de 45 W, aunque es posible que en el modelo Ultra esa potencia crezca para compensar la mayor capacidad. Otras características son una pantalla de 6,57 pulgadas, con una resolución de 1080x2372 píxeles, así como tasa de refresco de 120 Hz en un panel AMOLED.

Su procesador es un MediaTek Dimensity 6360 Max, mientras que su cámara de fotos tiene un sensor de 50 megapíxeles y otro secundario. Aquí es donde más podría hacerse notar el apellido Ultra más allá de la batería, porque la verdad es que la cámara se queda un poco corta incluso para esta gama. También su cámara selfie, que cuenta tan solo con un sensor de 8 megapíxeles.

Si llega en el mes de diciembre, es muy posible que se estrene con Android 17 como sistema operativo, bajo la capa ColorOS 17. Así que sin duda se va a convertir en la referencia no solo de la gama media, sino de toda la gama de smartphones de Oppo, ya que este A7 Ultra va a ser el móvil con mayor capacidad de batería de la historia de la marca, y sobre todo conservando un perfil interesante. De hecho, el A7 Pro tiene un grosor de solo 8,8 mm a pesar de lo grande de su batería.