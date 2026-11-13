Huang renuncia al liderazgo de Nvidia tras salir a la luz nuevas infidelidades, mientras Elon Musk se ofrece a ficharlo

Dura semana para Jensen Huang, el hasta hace unas horas CEO de Nvidia, una de las empresas más cotizadas del mundo y, sin duda alguna, punta de lanza de la revolución de la IA. Sus chips son imprescindibles para que las grandes tecnológicas puedan desarrollar su inteligencia artificial, y su cofundador, Huang, ha visto cómo casi de la noche a la mañana un cúmulo de malas decisiones ha precipitado su renuncia. Todo a raíz de una investigación de The New York Times.

Renuncia al frente de Nvidia y caída en bolsa

Como era de esperar, este escándalo ha hecho perder a Nvidia muchos miles de millones de euros, lo que ha acelerado la salida de su CEO, que ya era todo un icono pop para muchos, con sus características chaquetas de cuero y su madera de líder absoluto de la revolución detrás de la IA generativa. A pesar de haber cofundado la empresa y haberla dirigido desde hace 33 años hasta llevarla a su mayor valoración en la historia, Huang ha tenido que renunciar por la acumulación de escándalos.

Nvidia ha perdido alrededor del 10% de su valor en bolsa, lo que es muchísimo dinero si tenemos en cuenta que hasta hace poco era la empresa más valiosa del planeta, incluso por encima de Apple. Desde la cotización máxima alcanzada el pasado mes de octubre, cuando sus acciones llegaron a valer 250 dólares, ahora han reducido su valor hasta los 156 dólares, lo que supone un 35% menos.

Se acumulan las infidelidades

Recordemos que todo este escándalo saltó a la prensa principalmente por la combinación de factores que llevaron a la investigación a tratar todo esto como algo más que una infidelidad. Ya que la primera relación extramarital en salir a la luz fue la del CEO de Nvidia con Alice Huang, directiva de una empresa con la que colaboraba Nvidia desde hace algunos años, y que las investigaciones han concluido que presuntamente se trataría de una espía china.

Ya con este primer escándalo, detrás del que ha habido no solo una relación sentimental, sino comercial muy estrecha; de hecho, China podría haber recibido miles de chips de Nvidia en estas transacciones, el futuro de Jensen Huang al frente de Nvidia estaba amortizado. Pero no solo ha trascendido esta relación, ya que en los últimos días se han conocido otras dos relaciones. Una con su subordinada directa, Kimberly Powell, vicepresidenta de la división de Salud de Nvidia desde 2017 y parte de su equipo directo, con la que se le vio a Huang muy cariñoso en un hotel de San José.

Y la otra se ha conocido hace unas horas gracias a Reuters, que ha desvelado que habría tenido otra relación con una trabajadora de la que de momento no se conoce su identidad. Todo esto teniendo en cuenta que sus dos hijos son directivos de Nvidia actualmente.

Musk le abre sus puertas

Fiel a su estilo, Elon Musk, lejos de arrugarse, frente a todas las acusaciones de infidelidad de Huang y primar este aspecto sobre el talento del ex CEO de Nvidia, ha declarado abiertamente que sería un honor poder contratarle en sus empresas. Y es que la relación comercial entre ambas empresas es excelente, Nvidia suministra los procesadores para la conducción autónoma de Tesla, es accionista de la empresa de IA de Musk (xAI) y fue designada proveedora exclusiva de chips de IA con arquitectura Vera Rubin para los centros de datos espaciales de SpaceX. Incluso ambos acompañaron a Donald Trump a China en su viaje de principios de año.

De momento no se sabe muy bien cuál será el futuro de Huang, que probablemente esperará a que las aguas se calmen y salga del foco mediático para tomar una decisión sobre su futuro. Probablemente muchas empresas se fijarán en su talento como directivo. Aunque no hay que descartar que gracias a su gran fortuna personal pueda emprender en solitario en el futuro. Ahora, en Nvidia, toca buscar sucesor, y de momento, Colette Kress, la directora financiera de la compañía, estará al frente de manera interina.