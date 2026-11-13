Qué son los síndromes POTS y EIES, las dos enfermedades que han obligado a retirarse al ciclista Joan Roca

El ciclista mallorquín Joan Roca ha anunciado su retirada del deporte de competición con solo 20 años después de recibir un diagnóstico que llevaba más de seis meses esperando. El joven padece el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) y la enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo (EIES), dos trastornos que afectan a su capacidad para realizar actividad física.

"Están siendo unos meses duros. Después de más de seis meses ya tengo diagnóstico", explicó el deportista en una publicación en Instagram. Roca también reconoció que estas enfermedades hacen imposible que pueda seguir practicando deporte al nivel al que lo había hecho durante los últimos años.

El síndrome POTS es un trastorno que afecta al funcionamiento del sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones involuntarias del organismo, como el ritmo cardíaco. En las personas que lo padecen, el corazón puede latir mucho más rápido de lo normal al ponerse de pie. Esto puede provocar mareos, palpitaciones, debilidad y cansancio, entre otros síntomas. Su intensidad varía de una persona a otra.

La segunda enfermedad, la EIES o enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo, provoca un agotamiento intenso que empeora después de realizar actividades físicas o mentales. Este empeoramiento se conoce como malestar posesfuerzo y puede aparecer incluso después de tareas cotidianas. También puede ir acompañado de problemas de concentración, dificultades para dormir y dolores musculares o articulares.

Ambos trastornos pueden limitar mucho la vida diaria y dificultar especialmente la práctica de deporte de alta intensidad. Aunque existen tratamientos y medidas para intentar controlar algunos síntomas, no hay una cura establecida para estas enfermedades. En el caso de Joan Roca, el diagnóstico le ha llevado a poner fin a su carrera deportiva, al menos en esta etapa de su vida.