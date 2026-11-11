El Realme 17 Pro podría llegar junto a un hermano mayor “Pro Max”

Realme está trabajando en uno de sus móviles más esperados, un gama media premium que en esta ocasión llegará en varias versiones. No solo tendremos un modelo Pro, sino también un modelo por encima. Y ahora las últimas filtraciones apuntan a dónde se ubicará cada uno de estos modelos, y nos ayudará a saber si el modelo Pro podrá tener un hermano mayor con incluso más potencia, algo que parece ya bastante claro.

¿Dónde se va a ubicar el Realme 17 Pro?

Lo que conocemos ahora es que hay dos modelos dentro de la gama, el Realme 17 Pro y el Realme 17 Pro+, que, aunque no está confirmado, al conocer las fichas técnicas de ambos modelos, sí que podemos permitirnos hacernos una idea de qué nos va a ofrecer cada uno de los modelos y en qué se van a diferenciar. Y el acceso de esta nueva gama será el Realme 17 Pro, y contará con algunas diferencias concretas en la ficha técnica.

Los Realme 16 Pro y 16 Pro+ | Realme

Por un lado, tenemos el Realme 17 Pro, que llegaría con una pantalla AMOLED de resolución de 1.5K, así como con una tasa de refresco de 120 Hz. Su procesador será un MediaTek Dimensity 7300, que será un chip diferente al del Pro+. La cámara de fotos de este modelo contaría con un sensor principal de 50 megapíxeles y un secundario de 8 megapíxeles, mientras que el sensor frontal para hacer selfies tendrá una resolución de 32 o 50 megapíxeles.

La batería sería enorme, con una capacidad de 10.000 mAh, el doble de lo que podemos encontrar en la mayoría de móviles de su gama. También se esperaría una resistencia máxima al agua y al polvo con una certificación IP68 e IP69. También presumirá de ColorOS 17 sobre Android 17, el último sistema operativo de Google. Ahora bien, hay que conocer las características de ese otro teléfono que se espera para la misma gama, para darse cuenta que se ubicará por encima del modelo Pro.

Porque el presunto Realme 17 Pro+ contaría con un procesador más potente, el MediaTek Dimensity 7500, no mucho más, pero sí lo suficiente para ofrecer un plus de rendimiento. La pantalla de este teléfono tendría tecnología OLED, así como resolución 1.5K, y una tasa de refresco de 120 Hz. Que además puede elevarse a los 165 Hz en el caso de algunos juegos muy concretos.

La cámara de fotos contaría con un sensor principal más grande, en este caso con una resolución de 200 megapíxeles. Vendría acompañado de un sensor de teleobjetivo de 50 megapíxeles, así como un sensor ultra gran angular. En el caso de la batería no habría cambios, contando con la misma capacidad de 10.000 mAh. No es seguro que se denomine Realme 17 Pro+, porque podría llegar también como Pro Max, cada vez más de moda después de que Apple lanzara sus iPhone con esta descripción.