La cámara del Oppo Reno 17 contará con cuatro sensores de 50 megapíxeles

La próxima semana se presentarán los Oppo Reno 17, una nueva generación del gama media más premium de la firma china, que una vez más intentará seducir a los consumidores con una ficha técnica de alto nivel. Y parece que en esta ocasión la cámara va a ser una de sus mejores bazas para convencerlos. Ya que hoy hemos conocido nuevos detalles sobre la nueva generación, y lejos de seguir las tendencias del mercado que llevan a muchos móviles de gama media a contar con cámaras de uno o dos sensores, en este caso el nuevo Reno 17 busca ser un móvil muy potente fotográficamente.

Una cámara a la altura

Lo más llamativo de lo que hemos conocido hoy es que el Oppo Reno 17 contará con cuatro sensores de 50 megapíxeles, aunque esto incluye también al sensor selfie delantero. Y no es una filtración, sino la información contenida en un teaser de la propia firma china, que con la cercanía de la presentación está avanzando algunas de sus características más avanzadas. Y la cámara en este caso ha sido la protagonista de los post.

En ese teaser se puede ver la composición de las cámaras de este teléfono. La principal ahora tendrá un sensor de 50 megapíxeles, mientras que habrá también un teleobjetivo de periscopio de 50 megapíxeles. El ultra gran angular también ofrecerá esa misma resolución de 50 megapíxeles. Y por último, como os podéis imaginar, también ofrecerá 50 megapíxeles en la cámara selfie, lo que sin duda es una gran resolución; de hecho, será uno de los sensores selfie más avanzados del mercado.

Curiosamente, si comparamos con la anterior generación, podría verse como una involución, porque el Oppo Reno 16 tenía las mismas cámaras, pero la principal de 200 megapíxeles. Pero esto no siempre es así, porque los sensores de 200 megapíxeles son muy espectaculares, pero normalmente quedan por detrás de otros de 50 megapíxeles en términos de luminosidad, no solo se trata de la resolución.

El nuevo Oppo Reno 17 se presentará la semana que viene, el lunes 16 de noviembre. Por otro lado, lo que sabemos hasta ahora por otras filtraciones es que llegará con una pantalla OLED de 6,56 pulgadas, con tecnología OLED, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Será un smartphone bastante potente para la gama media, gracias a un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es el chip más potente de Qualcomm para esta gama.

Además de esta cámara de la que hemos hablado, contaría con una batería bastante grande. Esta tendría una capacidad de 8.000 mAh, que se cargaría con una potencia de 80 W, siendo sin duda una de sus mejores prestaciones. Llegaría en variantes de 8 GB o 12 GB de memoria RAM y de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. Estará disponible en tres colores, Encounter Cat, Ice Moon White y Cocoa Brown.