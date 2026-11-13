Caída mundial de Microsoft: Outlook, Teams y otros servicios de la compañía sufren problemas

Una caída de los servicios de Microsoft está provocando problemas a usuarios de distintos países desde este jueves 12 de noviembre. La incidencia afecta especialmente a Outlook, el servicio de correo electrónico, pero también está teniendo consecuencias en otras herramientas como Teams, Copilot y SharePoint. Este viernes, la compañía continúa trabajando para recuperar la normalidad.

Los problemas pueden impedir que los usuarios accedan a sus correos, envíen o reciban mensajes o consulten sus bandejas de entrada. En el caso de Teams, algunas funciones también están fallando, especialmente las relacionadas con el calendario y la programación de reuniones. Sin embargo, Microsoft señala que los mensajes y las reuniones online siguen funcionando en gran medida.

La incidencia comenzó el jueves por la tarde y se ha extendido a diferentes regiones del mundo. Según los datos publicados por Microsoft, el fallo está relacionado con varios servidores que han dejado de responder correctamente. Un proceso encargado de establecer conexiones seguras se ha visto sobrecargado y ha provocado que algunos de esos servidores dejen de procesar las solicitudes.

La compañía está reiniciando los equipos afectados, ajustando su configuración y desviando parte del tráfico hacia otras rutas para intentar recuperar el servicio. No obstante, las primeras medidas no han dado el resultado esperado y algunos servidores han vuelto a fallar cuando han recibido tráfico de nuevo. Microsoft todavía no ha confirmado una hora para la recuperación completa.

Por el momento, la empresa no ha comunicado indicios de que se trate de un ciberataque. Mientras continúa trabajando para solucionar el problema, los usuarios pueden consultar la página oficial de estado de los servicios de Microsoft para comprobar las últimas actualizaciones.