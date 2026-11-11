El Poco X8s llega a España con un precio muy competitivo

Poco ha lanzado en España su nuevo móvil de gama media, el Poco X8s, un terminal muy equilibrado que llega con un precio accesible y una combinación de componentes que lo convierten en uno de los teléfonos más potentes de la firma en la gama media, acercándose bastante a lo que consideramos un teléfono premium dentro de la gama media. Vamos a conocer todos los detalles sobre su lanzamiento en nuestro país, ahora que estamos a las puertas del Black Friday.

Precio y disponibilidad

El nuevo Poco X8s ha llegado a España con un precio de 429,99 euros para la versión de 8 GB + 256 GB, mientras que la 12 GB + 256 GB tiene un precio de 519,99 euros. Ambas versiones están disponibles en tres colores. Como son azul claro, blanco o negro.

El nuevo Poco X8s | Poco

Ficha técnica del Poco X8s

El nuevo teléfono de Poco llega con una pantalla bastante compacta, de 6,35 pulgadas, con tecnología LPTO AMOLED desde luego de algo de nivel, con una resolución de 1220 x 2656 píxeles, y una tasa de refresco variable de 120 Hz. Está protegida por el cristal Xiaomi Shield Glass. En términos de rendimiento, es un teléfono bastante potente, de hecho, cuenta con lo más rápido de Qualcomm en la gama media.

Se trata del Snapdragon 7 Gen 4, por lo que nos garantiza un rendimiento solvente en prácticamente todas las áreas. La cámara de fotos es bastante completa, ya que cuenta con tres sensores, algo cada vez menos habitual. El principal es un sensor de 50 megapíxeles, y está acompañado de un sensor telefoto de periscopio de 50 megapíxeles también. El tercer sensor es un ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Delante, la cámara para hacer selfies nos ofrece una resolución de 20 megapíxeles. La batería es grande, aunque no tanto como otros modelos que hemos conocido recientemente. Esta tiene una capacidad de 6330 mAh, que a su vez se carga con una potencia de 100 W, de los más potentes actualmente en este aspecto. También ofrece carga inversa de 100 W.

Presume de un sensor de huellas bajo la pantalla ultrasónico, así como de Wifi 6e, Bluetooth 5.4, conectividad NFC, puerto de infrarrojos y USB tipo C. El software con el que cuenta es Android 16 bajo la capa HyperOS 3. Y tienes unas dimensiones de 151.1 x 71.8 x 8.1 mm, mientras que su peso es de 187 gramos, bastante liviano para lo que es habitual hoy en día.

En definitiva, uno de los modelos más interesantes que nos ofrece hoy Poco, y que, a pesar de la presión del precio de la memoria, mantiene un coste razonable, no vamos a decir que es barato, pero que, en perspectiva de cómo está el mercado actualmente, parece que es un precio bastante accesible para el gran público; además, dentro de muy poco se actualizará a Android 17.