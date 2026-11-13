Este accesorio convierte en inteligente incluso aquel reloj que te regaló tu abuelo

Los relojes inteligentes están a la orden del día y se han convertido en un complemento perfecto para nuestros smartphones. Sobre todo para hacer seguimiento de nuestra salud en el día a día, y la realidad es que los tenemos de todos los precios y colores, tantos que no hay excusa para que cualquiera pueda contar con uno. Eso sí, es verdad que estos relojes nos obligan a elegir entre el reloj inteligente y el reloj de mecanismo tradicional. Pues bien, ahora existe un accesorio que precisamente nos permite incorporar seguimiento de salud a los relojes de toda la vida, por muy viejos que sean.

Un sensor de salud ultradelgado para cualquier reloj

Los creadores de este dispositivo lo han desarrollado con el objetivo de añadir capacidades de monitorización biométrica avanzada a relojes convencionales sin alterar su estética ni obligar al usuario a sustituirlos por un reloj inteligente. Este dispositivo se denomina HIYD y ha sido desarrollado por un equipo de exingenieros de Apple, Tesla e Y Combinator con una filosofía de diseño minimalista de Dieter Rams. Este dispositivo busca integrar la tecnología de forma invisible y libre de distracciones.

La clave para adherirlo a prácticamente cualquier reloj es su extremada delgadez, ya que es muy compacto. Mide 2,7 mm de grosor y 25 mm de diámetro, y está integrado en un cuerpo de aluminio anodizado disponible de serie en negro, que cuenta con acabados adicionales en plata y oro. Para colocarlo en la parte posterior del reloj, no hacen falta pegamentos o imanes. De esta manera se evita desajustar o magnetizar los calibres mecánicos.

Para lo que recurre a una almohadilla de microsucción de silicona que se adhiere mediante presión sin dejar marcas. Esto le hace al accesorio compatible con el 95 % de los relojes modernos, tanto masculinos como femeninos, y cuenta con una garantía de ajuste de 30 días con reembolso completo. Lo mejor es que con él disfrutaremos de una serie de funciones propias de los relojes inteligentes. Este funciona en segundo plano sin pantallas, luces, vibraciones, sonidos ni notificaciones invasivas.

Cuenta con un módulo biométrico que combina una ventana óptica con tecnología PPG (luz verde, roja e infrarroja) y un acelerómetro, alcanzando en pruebas piloto una precisión equivalente a la de los principales sensores del mercado. Una vez funcionando, este sensor puede monitorizar la salud cardiovascular, frecuencia cardíaca continua, pulso en reposo y variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV).

Las constantes vitales y recuperación. Como el nivel de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, temperatura cutánea e índice de preparación diaria. También la actividad física: como el recuento de pasos, nivel de actividad diaria o estimación del VO2 máx. Y, por último, también se preocupa del bienestar integral, con fases y puntuación del sueño, seguimiento del ciclo menstrual y registro nutricional de calorías y macronutrientes.

Este sensor ofrece 4 días de autonomía básica, que se pueden ampliar hasta 20 días de duración mediante la correa complementaria Battery Band. HIYD ya se puede comprar desde 234 euros con el pack de batería incluido. Las primeras unidades se entregarán en mayo de 2027.