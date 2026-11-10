Vivo ya trabaja en un móvil con 12.000 mAh, nuevo techo de la industria

El tamaño de la batería sin duda alguna se ha convertido en un aspecto capital para nuestros smartphones, siempre han sido muy importantes, no en vano, de ellas depende la autonomía que nos ofrecen, sino que ahora es uno de los argumentos de venta más potentes que existen, y con razón. Ya que en los últimos meses estamos viendo cómo diferentes fabricantes llevan cada vez más al límite la capacidad de estas baterías, y lo más importante, sin sacrificar el peso o la delgadez de los dispositivos. El último en dar un paso al frente en esta escalada es, sin duda alguna, Vivo.

Otra batería de récord

Porque acabamos de conocer que Vivo está trabajando ya en un smartphone que tiene en un banco de pruebas, y que cuenta con una enorme batería de nada menos que 12.000 mAh. La capacidad nominal es de 11.970 mAh, pero, como es habitual, se publicitará redondeando esta cifra para que sea mucho más vistosa, aunque ya de por sí la cifra original dejará a muchos con la boca abierta.

No es la primera vez que Vivo nos sorprende con móviles de baterías con una capacidad muy por encima de la media, hace solo unas semanas lanzaba el Vivo Y600, un móvil de gama media con una gran batería de 10.000 mAh. Hablamos de capacidades que doblan el estándar que se daba hasta ahora en la mayoría de smartphones, que era de baterías de 5.000 mAh.

Si nos fijamos en el nuevo Vivo, hablamos de más del doble de la capacidad, sin duda alguna un auténtico hito, que nos da una idea de hasta qué punto la tecnología de silicio-carbono ha evolucionado hasta poder ofrecer capacidades de más del doble prácticamente en el mismo espacio que antes ocupaba una batería con la mitad o menos de capacidad.

Y es que los móviles con estas grandes baterías siguen conservando perfiles bastante aceptables, de alrededor de los 8 mm, incluso menos. Y pesos bastante comunes, que en muchos casos van de los 200 g a los 230 g, por lo que para nada son aquellos móviles que hace años lanzaban algunas empresas chinas como Oukitel, que eran auténticos ladrillos de varios centímetros de grosor y un peso desproporcionado.

Es de esperar que, junto a esta gran batería, podamos ver potencias de carga de alrededor de los 80 W, que permiten reducir la espera bastante al cargar baterías tan grandes como estas. No se sabe de momento de qué móvil estamos hablando, pero parece bastante seguro que no será ni un móvil de alta gama, ni de todo lo contrario, la gama de entrada. Este tipo de baterías se suele reservar para móviles que se mueven, sobre todo en la gama media.