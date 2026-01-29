NUEVO RÉCORD
El nuevo Realme Power P4 Power es una bestia con batería de 10001mAh
Realme lanza un móvil de auténtico récord, que ofrece la batería más grande del mercado en un teléfono tan delgado y liviano.
Publicidad
Ya habíamos hablado de este espectacular smartphone hace unas semanas, cuando comenzaron a aparecer los primeros teaser que nos avanzaban que este teléfono iba a ser muy diferente a los demás. Y es que cuenta con la batería más grande que hayamos visto en un móvil de un fabricante de primer nivel y con el grosor de un smartphone cualquiera. Pues bien, este teléfono ya es una realidad, y el Realme Power P4 ha sido presentado en sociedad, te contamos todos los detalles.
El nuevo Realme es ya todo un referente
La firma china ha anunciado hoy oficialmente el nuevo Realme P4 Power 5G, un móvil que sin duda destaca por contar con la batería más grande que hayamos visto en un smartphone. Los habíamos conocido de más capacidad, pero eran de fabricantes menores y con unos grosores inasumibles por el gran público. En cambio este teléfono nos ofrece una batería de 10001 mAh y unas dimensiones similares a las de cualquier otro smartphone de gama media, ahí es donde reside su encanto y potencial éxito.
Y por supuesto que es capaz de brindarnos una autonomía sin precedentes en un teléfono inteligente. La capacidad de esta batería es prácticamente el doble de la media del mercado. El grosor de este teléfono es de solo 9,08 mm, apenas 1 mm por encima de lo habitual, pero con el doble de capacidad de batería, sin duda una configuración admirable la que ha conseguido Realme en este caso.
El peso es de 219 gramos, similar al de otros tantos móviles con baterías mucho más pequeñas, por lo que en ambos parámetros el teléfono brilla con luz propia. Es un móvil que presume de una batería de rendimiento extremo, que puede funcionar en un rango de temperaturas muy amplio, que va desde los -30 a los 56 grados centígrados. Es de hecho la primera batería que ha obtenido la certificación TÜV Five Star Battery Safety con esta capacidad tan grande, que certifica su resistencia a pruebas de compresión plana, sobrecarga y caída.
Una batería que mantiene más del 80% de la salud tras ocho años de uso, por lo que mantendrá una enorme capacidad de 8000 mAh. Además de enorme, se carga rápido. Ya que el 50% puede alcanzarlo en 36 minutos. Tiene una carga rápida de 80W y una inversa de 27W, que por cierto es la más potente del mercado en la actualidad. Además de todo esto, es un móvil de gama media muy potente.
Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, así como con una pantalla AMOLED HyperGlow 4D Curve, que presume de una tasa de refresco elevada de 144 Hz. Su brillo pico es de 6500 nits. Para rematar la faena, este smartphone ofrece protección IP69, IP68 e IP66, ArmorShell Protection, Corning Gorilla Glass, sonido con audio 400% UltraBoom de alto volumen y la última versión de su capa de personalización basada en Android 16, como es realme UI 7.0. La mala noticia, es que este móvil no se pondrá a la venta en España, al menos de momento.
Publicidad