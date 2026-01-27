Google Fotos: convertir fotos en vídeos ahora es tan sencillo como escribir un prompt

La aplicación de fotos de Google está implementando a pasos agigantados la IA de Gemini, para permitirnos convertir nuestras fotos en todo lo que se nos antoje. Con la mejora de los modelos de lenguaje de los de Mountain View, las funciones cada vez son más complejas, completas y ofrecen mejores resultados. Hasta el punto de que dentro de poco vamos a poder crear un vídeo a partir de una foto con tan solo rellenar un prompt, gracias a la última novedad de la aplicación.

Veo 3 se integra en Google Fotos con más posibilidades

Como sabéis, Veo 3 es la nueva versión de la IA de Gemini adaptada a la creación de vídeos cortos, y como se han dado cuenta los californianos, es también perfecta para integrar entre sus herramientas de IA. Eso es lo que precisamente ha compartido ahora la propia Google desde su página de soporte de Google Fotos. Ahí han detallado los pormenores de esta nueva función de IA que está llegando a sus teléfonos.

Google Fotos | Google

Y es que mientras ya existían las funciones de Movimiento Sutil y Me siento afortunado, que generan vídeos cortos a partir de fotos, pero sin tener control sobre el resultado del vídeo, en esta ocasión Google añade algo mucho más sencillo de utilizar y que nos brinda mucha más libertad creativa. Y es que la función Foto a Vídeo de Google Fotos ahora permite transformar las fotos en vídeos a partir de un prompt de texto.

Por tanto, podremos darle un movimiento personalizado, y acorde con nuestros deseos, con solo detallar en el texto del prompt qué queremos que haga el protagonista de la foto en ese vídeo. De esta manera no tendremos que esperar a que el modo voy a tener suerte o el movimiento sutil coincidan con nuestros deseos, tomando así el timón creativo de los vídeos resultantes.

Según Google, podemos personalizar el prompt con lo que queramos, escribiendo nuestro texto. O bien podremos recibir sugerencias de un prompt nuevo, para empezar por ahí, o editar algunas acciones básicas para ir modelando los movimientos. Una vez lanzado el primer prompt, se pueden editar para ir puliendo los resultados hasta que sea tal y como lo habíamos imaginado antes de usar la aplicación.

Lamentablemente de momento los usuarios españoles de Google Fotos no tenemos acceso a estas funciones de Foto a Vídeo, aunque en general las funciones de IA presentes en la versión actual que disfrutamos en nuestro país son pocas y están bastante escondidas. Quienes ya tienen acceso a estas funciones de IA en Google Fotos, básicamente en Estados Unidos, solo podrán acceder a ellas si tienen más de 18 años.

Esperamos que pronto podamos disfrutar de estos prompts en España, y de todas las funciones de IA que están estrenando las apps de Google, como Maps, que también ha añadido prompts para hacer consultas más complejas. Un siguiente paso que esperemos no tarde mucho en llegar a nuestros móviles. Hay que tener paciencia, pero seguro que a lo largo de este año nos llegará a todos.