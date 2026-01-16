Qué hacer si te equivocas al enviar un Bizum

Bizum se ha convertido en una herramienta muy útil a la hora de realizar pagos de forma instantánea, sobre todo si no se tiene efectivo en el momento. Usando solo el número de teléfono y la aplicación se pueden realizar pequeñas transacciones.

Sin embargo, esto tiene un cierto riesgo y es que al utilizar el número de teléfono para realizar el pago, si te equivocas en el número, el dinero puede llegarle a otra persona que no conoces. El problema es que al ser un pago inmediato, no existe un botón para cancelar la transacción, no se puede anular, por lo que dependes de la buena fe de la persona que ha recibido el dinero y te lo devuelva.

No obstante, si por algún motivo la persona no quiere devolver el dinero siempre hay opciones para reclamarlo.

Usuarios usando la aplicación Bizum | Pixabay

En primer lugar hay que contactar con tu banco, ellos analizarán la operación bancaria y la posibilidad de si pueden hacer una retrocesión, aunque esto no siempre es posible.

El siguiente paso sería entonces denunciar a las autoridades.

Para evitar esta situación se recomienda tener mucha precaución a la hora de realizar un bizum, y seguir estos dos sencillos consejos:

Primero, no escribas nunca el número de teléfono a mano . Busca siempre el contacto directamente en tu agenda del móvil.

. Busca siempre el contacto directamente en tu agenda del móvil. Segundo, revisa dos veces el importe y el nombre del destinatario.

Recuerda que la seguridad depende de verificar cada detalle. No te precipites al enviar tu dinero.