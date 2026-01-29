Los nuevos moto g17 & moto g17 power llegan a España

Motorola ha lanzado en España dos nuevos integrantes de su gama media más asequible, se trata de los Motorola moto g17 & moto g17, unos terminales que por precios muy asequibles nos ofrecen todo lo que podemos pedirle a un smartphone en el grueso de nuestras tareas diarias. Entre ellos destaca el nuevo moto g17 power, que presume de una batería más grande, y por tanto de una autonomía mayor para hacer lo que más nos gusta durante más horas.

Precio y disponibilidad

Los nuevos gama media de Motorola aterrizan en España a precios muy ajustados. El moto g17 se estrena por 199 euros, en colores PANTONE Evening Blue, PANTONE Alaskan Blue y PANTONE Bordeaux. Por su parte el moto g17 power hace lo propio por 229 euros, en colores PANTONE Evening Blue, PANTONE Alaskan Blue y PANTONE Bordeaux.

Nuevos moto g17 y moto g17 power | Motorola

Ficha técnica de los moto g17 y moto g17 power

Estamos ante dos móviles casi idénticos, pero que se diferencian sobre todo por la capacidad de su batería, que es de 6000 mAh con carga de 30 W en el modelo Power, y de 5200mAh en el modelo estándar. También se diferencian en la cantidad de memoria y almacenamiento que tienen. Ya que el moto g17 power tiene 4 GB u 8 GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno.

Mientras que el modelo Power tiene 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Por lo demás los dos teléfonos son iguales. Esto quiere decir que cuentan con el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, uno de los más potentes entre los móviles de una franja de precio accesible, perfecto para jugar. La pantalla de los dos tiene un tamaño de 6,72 pulgadas, así como resolución Full HD+. La cámara de fotos de los dos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles de Sony, así como un ultra gran angular de 5 megapíxeles.

Cuentan con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, así como NFC para hacer pagos en tiendas, ranura para tarjetas microSD de hasta 1TB, conector de auriculares minijack o resistencia al agua y polvo IP64. Unos teléfonos que gozan de excelentes acabados, como el cuero vegano que podemos encontrar en la parte trasera de los terminales. También tienen un lector de huellas integrado en el botón de encendido lateral.

Los dos tienen un diseño bastante conservador, similar al de anteriores generaciones no solo de estos modelos, sino de otros superiores, por lo que en este aspecto, el visual, no hay ningún tipo de marginación por parte de Motorola, que los brinda de un diseño atractivo y acabados de calidad, a pesar del precio tan apacible que tienen. Sin duda alguna dos de los móviles de gama media más interesantes de este 2026 en España.