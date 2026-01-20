Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max tendrán unas pantallas extraordinarias

Cuando todavía quedan nueve meses para conocer a la nueva generación de los iPhone, como es la 18, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de ellos, no solo de software, sino también de hardware. Nuevas informaciones nos dan detalles de cómo serán sus paneles, y por lo que parece, serán especialmente solventes, con unas especificaciones únicas. Y es que Apple quiere hacer mejores aún unas pantallas que ya de por si se consideran como las mejores del mercado, o al menos entre las dos o tres mejores.

¿Hasta qué punto van a ser sofisticadas estas pantallas?

Pues las informaciones llegan desde la cadena de suministro de Apple, a la que ha podido acceder el medio coreano ETNews, que ha podido averiguar detalles interesantes sobre los paneles OLED de estos teléfonos. La gran novedad es que contarán con tecnología LPTO+, que representa lo más avanzado en la industria de los paneles de pantalla en la actualidad, y que por tanto van a ofrecer una calidad extraordinaria.

iPhone 17 Pro y 17 Pro Max | Apple

Estas pantallas no solo se ven de manera notable, sino que además son mucho más eficientes que las que hemos conocido hasta ahora con tecnología LPTO. Por tanto, consumen menos energía y aumentan la autonomía de los dispositivos. Aunque una de las grandes razones por las que Apple apuesta por ellas puede ser otra. Ya que estos paneles serán los que permitan a los de Cupertino algo que llevan buscando desde hace años.

Como colocar varios de los componentes del Face ID, como el escáner de infrarrojos, detrás de la pantalla. Esto permitirá reducir el tamaño de la isla dinámica, incluso hasta convertirse en un simple agujero en la pantalla, como en la mayoría de móviles Android. Por tanto, este sería el componente clave para que Apple pueda por fin reducir al mínimo la muesca de su Face ID, algo en lo que la firma ha sido tozuda a lo largo de los años, resistiéndose a introducir un simple lector de huellas en la pantalla o bien en el botón de encendido.

Con estas especificaciones, Apple tendrá que apostar por solo dos fabricantes para estas pantallas, ya que de la terna original, BOE debería apartarse, ya que no es capaz a día de hoy de fabricar pantallas LPTO+. En cambio, serán las coreanas LG y Samsung las que al final fabriquen estas sofisticadas pantallas para los iPhone 18. Los próximos iPhone 18 estrenarán una nueva estrategia de comercialización por parte de Apple, y es que no llegarán todos a la vez, como sería lo habitual desde hace muchos años.

Sino que en septiembre llegarían estos modelos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, con esas pantallas LPTO+. Mientras que el iPhone 18 y el iPhone 18e se lanzarían a comienzos de 2027, seguramente en primavera. Todo porque seguramente en septiembre de 2026 conozcamos por primera vez un móvil plegable de Apple. El iPhone Fold llegaría en esa fecha y desplazaría sin duda el interés por el iPhone 18, y saturaría los lanzamientos de la marca, que por esto ha decidido dividirlos en dos eventos con unos seis meses de diferencia.