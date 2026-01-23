Nuevo Realme Neo8: batería de 8000mAh y Snapdragon 8 Gen 5 por poco más de 300€

Cuando hablamos de móviles capaces, los chinos no suelen dejarse nada en el tintero, y equipan a sus smartphones con algunas características únicas, o con combinaciones de ellas poco comunes. Es el caso de este nuevo Realme Neo8, que presume no solo de una de las baterías más grandes del mercado, sino también de un procesador digno de un tope de gama, algo que no suele ser habitual en teléfonos de estas características.

Ficha técnica del Realme Neo8

Un móvil que llama la atención ya desde su aspecto externo, que cuenta con un módulo de cámara muy original, sobre todo en el aspecto de su flash LED; que tiene un diseño muy poco común entre otros modelos de su categoría, y que le sienta estupendo, sobre todo a esa versión de color morado. Un móvil qeu cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, así como resolución Full HD+, y una gran tasa de refresco de 165Hz, muy por encima de lo habitual.

Realme Neo8 | Realme

Ofrece además un brillo pico muy elevado, de 6500 nits gracias al panel Samsung N14. Es un móvil muy potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Gen 5 que monta, por lo que está prácticamente en todo lo alto del podio del rendimiento en móviles Android. Viene en versiones con 12GB o 16GB de memoria RAM, así como almacenamiento 256GB, 512GB o 1TB de almacenamiento interno, un aspecto también de máximo nivel.

Su original cámara de fotos nos ofrece tres sensores traseros, siendo el principal de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es un telefoto de periscopio también de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5x. El tercer sensor es un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante, la cámara selfie integra un sensor de 16 megapíxeles.

Y sin duda alguna, la estrella, su batería de enorme capacidad, nada menos que 8000mAh, un 60% más de capacidad que la media del mercado de móviles actual. Una batería que además tiene una potente carga, de 80W, que además cuenta con una función que debería cundir más en el segmento, como es el modo bypass. Con este método de carga el móvil se alimenta pero no carga la batería, lo que permite jugar con el durante horas sin dañar la batería.

Viene con Android 16 y la capa Realme UI 7.0. Incluye lector de huellas ultrasónico bajo pantalla, altavoces estéreo y sensor de infrarrojos.Y es resistente al agua y polvo con la máxima certificación IP69. Se ha puesto a la venta en China desde 330 euros al cambio, un precio de derribo para uno de los móviles más sorprendentes del mercado en la actualidad, sin duda alguna. Veremos si llega a España, creemos que si, porque es un smartphone con mucho potencial desde luego, a nivel de diseño y prestaciones, algo que remata con un precio realmente ajustado, bien por Realme y este Neo8 que es bueno, muy bonito y barato.