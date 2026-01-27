El compacto Oppo Find X9s se filtra con su espectacular cámara

La firma china Oppo se encuentra cerca de lanzar nuevos modelos de su gama Find X9, el más esperado sin duda es el modelo Ultra, aunque ahora se ha colado entre los futuribles el Find X9s, una versión que podría incluso competir con el Ultra. Desde luego es la sensación que nos da tras conocer los detalles de su cámara de fotos, que parece que no va a ser precisamente una más, sino que podría convertirse en una de las dos o tres mejores cámaras del mercado. Y es que ha desvelado en una filtración la configuración de su cámara.

Así será la monstruosa cámara del nuevo Oppo

Hemos conocido en los últimos meses que Oppo prepara un móvil con una cámara verdaderamente diferente a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Pero lo hemos oído del Oppo Find X9 Ultra, y también de esta versión que ahora se ha filtrado. Y es que ahora sabemos que esta cámara tendrá una combinación de sensores única, con la mayor acumulación de megapíxeles en un smartphone.

Y es que hablamos de nada menos que este futuro Oppo Find X9s tendrá una cámara de fotos no con un sensor de 200 megapíxeles, sino dos nada menos, ahí es nada. Y es que mientras que el sensor principal es de 200 megapíxeles, el sensor de periscopio telefoto tiene también la misma resolución de 200 megapíxeles. Hemos visto móviles con el sensor principal de esta resolución, o el de periscopio, pero prácticamente ninguno con estas dos variantes de 200 megapíxeles en distintos sensores.

Además de estos dos sensores, asegura que también contará con un tercero, de 50 megapíxeles ultra gran angular. Toda esta información además llega de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, como es Digital Chat Station, por lo que podemos dar casi por hecho que la cámara de este nuevo smartphone será así de espectacular. Por tanto tendrá una cámara poderosa como ninguna que hayamos conocido en un smartphone.

Hasta ahora hemos conocido más características de este nuevo terminal de Oppo, que llegaría con una pantalla de 6,3 pulgadas AMOLED, así como el procesador más potente de MediaTek, como es el Dimensity 9500+, y una enorme batería de 7000 mAh como la de sus compañeros de gama. Otras características serán la carga inalámbrica, los biseles más delgados, el escáner ultrasónico en la pantalla, la lente multiespectral y la certificación IP69. Por lo que estamos hablando de un auténtico buque insignia de Oppo de cara a este año 2026. Eso sí, que se caracteriza por ser más compacto que sus compañeros, ya que con esa diagonal de 6,3 pulgadas jugará en otra liga.