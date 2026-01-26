El Motorola Edge 70 Fusion confirma sus principales características antes de presentarse

Hace unos días conocimos la ficha técnica completa del Motorola Edge 70 Fusion, un teléfono de gama media que está muy cerca de presentarse. Al menos eso es lo que es de esperar cuando se filtran todas las características de un smartphone. Y más en este caso que también se ha dejado ver ahora en uno de los test de rendimiento más importantes del mercado. Ahí ha desvelado sus características esenciales, y esto no son rumores, sino datos reales compartidos por el propio dispositivo dentro de esta prueba de rendimiento.

Lo que confirma el Motorola Edge 70 Fusion

Como suele ser habitual al pasar por el test de rendimiento de Geekbench, hemos conocido los detalles sobre su núcleo de rendimiento. Confirmando en este caso que llegará al mercado con una CPU o procesador que cuenta con las mismas características del Snapdragon 7s Gen 4, el chip más potente de Qualcomm en el mercado de gama media. Este ha mostrado en el test de rendimiento que cuenta con tres núcleos de hasta 2,4GHz, así como otros cuatro de 1,8 GHz.

En este paso por el test de rendimiento ha mostrado que llegaría en esta versión con 12GB de memoria RAM, así como con Android 16, por otro lado características esperadas para un dispositivo de 2026. Como os decíamos, hace unos días conocíamos que este teléfono llegará con una ficha técnica muy equilibrada, de hecho se habían filtrado la práctica totalidad de sus características.

Como su pantalla OLED que tendrá una curva cuádruple en todos sus lados, y con una diagonal de 6,78 pulgadas. Esta tendría una tasa de refresco de 144Hz, siendo de las más elevadas del mercado en la actualidad. Además el brillo máximo sería de 5200 nits, mientras que el cristal Corning Gorilla Glass 7i lo protegerá de golpes. Adicionalmente del procesador que hemos conocido en este test de rendimiento, ofrecerá una cámara de la que al menos conocemos su sensor principal.

Este sería de 50 megapíxeles, mientras que la cámara frontal ofrece 32 megapíxeles. La batería, una vez más, será uno de sus aspectos más atractivos, ya que como viene siendo habitual en cada vez más móviles de gama media, alcanza unas capacidades difíciles de asimilar hace tan solo un año. Y es que este teléfono tendría una batería con capacidad de 7000 mAh, así como con una potencia de carga de 68W, no está nada mal desde luego.

Cuándo será oficial no lo tenemos claro todavía, pero parece alto inminente, si tenemos en cuenta sus filtraciones sumamente completas, y el paso por test de rendimiento que normalmente suelen dejar ver a los dispositivos cuando ya están en fase de pruebas de cara a un inminente lanzamiento. Así que lo normal es que haga lo propio en este mes de febrero, o como mucho, comienzos de marzo, es lo más probable sin duda.