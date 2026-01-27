La OMS notifica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España

El Ministerio de Sanidad ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que concluye que, tras analizar los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

Además de España, otros cinco países han pasado de una situación de eliminación a otra de restablecimiento de la transmisión: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. En total, el sarampión mantiene una circulación persistente en 13 países de la región. Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida.

Aunque el CRV reconoce la elevada calidad de la información remitida por el Comité Nacional de Verificación y por las autoridades sanitarias españolas, considera que los datos disponibles no permiten descartar una transmisión sostenida del virus durante 2024. Esta decisión no afecta a la rubeola, respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación.

España reafirma su compromiso con la eliminación del sarampión, estatus certificado por la OMS en 2016 tras 36 meses sin circulación endémica, y trabaja ya en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar ese reconocimiento. Entre las prioridades del plan figuran reforzar la cobertura de vacunación, mejorar el sistema de vigilancia y garantizar una respuesta coordinada entre todos los niveles de la administración sanitaria.

Evolución epidemiológica

Desde 2022 se observa un aumento progresivo de casos tanto a escala global como europeo. En 2024, según datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), se notificaron 35 212 casos en la UE/EEE, frente a los 3 973 registrados el año anterior.

Uno de los brotes de sarampión de 2024 estuvo asociado una población infantil con baja cobertura vacunal, provocó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses

En España, en 2024 se comunicaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3 % fueron importados, un 44,9 % estuvieron relacionados con la importación y en un 32,2% no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de un total de 971 sospechosos, incluidos 108 importados, principalmente de Marruecos y Rumanía.

Durante 2024 se detectaron 30 brotes en 12 comunidades autónomas, en general de pequeño tamaño y duración limitada. Uno de ellos, asociado a una población infantil con baja cobertura vacunal, provocó 52 casos y se mantuvo activo durante tres meses.

Prevención y vacunación

La vacunación con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) continúa siendo la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. En 2024, la cobertura nacional alcanzó el 97,3% para la primera dosis y el 93,8% para la segunda. De los 227 casos confirmados ese año, 160 no estaban vacunados y 7 habían recibido solo una dosis. Para lograr una inmunidad colectiva efectiva, las coberturas deben superar el 95% con ambas dosis.

El último estudio de seroprevalencia, realizado en 2018, muestra niveles elevados de anticuerpos frente al sarampión, y se considera protegida a la población nacida antes de 1978 por exposición natural al virus.

El ministerio emitió en mayo de 2025 una serie de recomendaciones para controlar la transmisión, con el objetivo de aumentar la protección de la población: asegurar coberturas superiores al 95 % con las dos dosis, reforzar las estrategias dirigidas a colectivos con menor vacunación, revisar el estado vacunal en cada contacto con el sistema sanitario—especialmente antes de viajar a países con alta incidencia—y promover la información sobre prevención y sintomatología.

Contexto internacional

La situación en los países del entorno europeo refleja un crecimiento generalizado de casos y brotes en los últimos meses, lo que ha ralentizado el avance hacia la eliminación global de la enfermedad. La Región de las Américas, que había logrado eliminar el sarampión en todos sus países, perdió la certificación en 2025 debido al resurgimiento de brotes.