Móviles con 16GB de memoria RAM que aún puedes comprar a buen precio

El coste de la vida sube y es algo que también está afectando a la compra de productos tecnológicos. Esto ha unido a la crisis de componentes y la inflación tecnológica está haciendo que el precio de los costes de producción se dispare, provocando no solo la subida de los precios de los dispositivos, también cambios en las configuraciones de los móviles para abaratarlos.

Estos son algunos de móviles que puedes seguir comprando

En un momento en el que la memoria RAM cobra especial importancia, con aplicaciones y sistemas operativos cada vez más pesados debido a la integración de la inteligencia artificial generativa. Para garantizar la longevidad de nuestros dispositivos es importante contar con dispositivos con al menos 16 GB de RAM. Una opción es esperar a que los precios se estabilicen o incluso bajen, aunque esto podría suponer un error, ya que pueden pasar meses hasta que esto suceda. Por lo que los expertos aconsejan aprovechar el stock actual de modelos "flagship killer" antes de que se agoten o sus precios suban. Estos son tres de los modelos que aún podemos conseguir a buen precio.

Realme GT6 | Realme

Realme GT6, han pasado un par de años desde su lanzamiento, pero aún conserva solvencia para cualquier tarea. Estas son algunas de sus especificaciones:

Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen

16 GB LPDDR 5X de memoria RAM y Almacenamiento de 512 GB UFS 4.0.

Pantalla AMOLED LTPO de 6,78" con 6.000 nits.

Batería de 5.500 mAh con carga rápida de 120W (0 a 50% en 10 minutos)

Precio: 443 euros.

El nuevo y sorprendente POCO F7 | Xiaomi

POCO F7 Ultra un modelo que vio la luz en 2025, que destaca por,

Procesador Snapdragon 8 Elite (la joya de la corona en eficiencia).

16 GB RAM.

Pantalla Flow AMOLED WQHD + a 120 Hz.

Cámara triple con teleobjetivo real.

Precio: 589 euros.

Así será el Motorola Edge 50 Ultra | Android Headlines

Motorola Edge 50 Ultra, destaca por su diseño y capacidad de almacenamiento masivo, cuenta con:

Procesador Snapdragon 8s Gen 3.

16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

Pantalla pOLED curva de 6,7" a 144 Hz (validada por Pantone).

Cámara con teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico 3x y zoom híbrido 100x.

Precio: 569 euros.

Estos tres modelos son de los pocos que quedan de la gama alta accesible con 16 GB de RAM. Lo que adquirir alguno de estos modelos no solo es una buena compra, sino que representa una inversión, frente a un mercado que apunta al encarecimiento de estos

Un encarecimiento que no solo afecta al mercado de los teléfonos móviles, es algo que también está afectando al sector de las tarjetas gráficas y los ordenadores portátiles. Con la llegada de la inteligencia artificial, el precio del hardware se ha encarecido obligando a pagar un precio más elevado por componentes que antes se consideraban de gama media. Algo similar a lo que sucede con los servicios de suscripción y almacenamiento en la nube, donde se paga más por mantener las mismas prestaciones que hace años. Convirtiendo a la tecnología de consumo en un artículo de lujo, más difícil de sostener cada vez.