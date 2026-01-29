Ya puedes comprar el Honor Magic8 Lite en España: batería enorme y diseño premium

La firma china Honor ha anunciado la disponibilidad de su nuevo Honor Magic8 Lite en nuestro país. Un móvil de gama media que llega con diseño premium y una batería de gran tamaño. Hemos hablado mucho de él en los últimos meses gracias a diferentes filtraciones, y por fin es una realidad en nuestro país, vamos a conocer todos los detalles de un terminal que se posiciona entre la gama media más premium, pero con un precio realmente ajustado para todo lo que nos ofrece.

Precio y disponibilidad

El nuevo Honor Magic8 lite se pone a la venta en nuestro país por 399 euros. Y lo hace en tres colores diferentes, como son Reddish Brown, un marrón que más bien parece burdeos, así como en el negro Midnight Black y en el verde Forest Green. Este precio de partida es para la versión de 8GB+256GB, mientras que si optamos por la de 8GB+512GB, el coste sube hasta los 429 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que llega con numerosos regalos, como los auriculares Honor Choice Earbuds Clip, el cargador de 66 W y una funda magnética para protegerlo.

Honor Magic 8 Lite | Honor

Una bestia con batería enorme

Sin duda es el aspecto más atractivo de este nuevo teléfono que ha puesto a la venta Honor en España. Ya que cuenta con una pantalla de tecnología AMOLED que tiene una diagonal de 6,79 pulgadas, que tiene un rango de color del 100% del DCI-P3, con hasta 1.07 mil millones de colores. Su tasa de refresco es de 120Hz y la resolución bastante elevada, de 2640 x 1200 píxeles, por lo que es una pantalla de primer nivel desde luego.

Es un perfecto gama media si atendemos a su procesador, que es un Snapdragon 6 Gen 4. Este es uno de los procesadores de gama media más solventes del mercado, y como veíamos antes, viene acompañado de hasta 8GB de memoria RAM y hasta 256GB de almacenamiento interno. La cámara de este nuevo móvil de Honor tiene dos sensores, el principal de 108 megapíxeles. Mientras que el secundario es de 5 megapíxeles. Delante, la cámara selfie, nos ofrece 16 megapíxeles, por lo que hablamos de una cámara correcta sin más.

Sin duda la batería es el gran atractivo de este teléfono, ya que ofrece una capacidad de hasta 66 W, que puede acortar el tiempo de carga de una batería tan enorme como esta. Y es que cuenta con una capacidad que es prácticamente el 50% más grande que la media de baterías del mercado en móviles de gama media, por lo que la autonomía se podría disparar en proporción respecto de otros smartphones. Sin duda un móvil que tiene mucho que decir en la gama media, en el mismo día que Motorola ha lanzado varios modelos en nuestro país, alguno de ellos con grandes baterías también.