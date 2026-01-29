El Redmi Turbo 5 ya es oficial: enorme rendimiento y batería de 9000mAh

Uno de los móviles más sorprendentes del mercado ha visto hoy la luz, se trata de la nueva generación del Redmi Turbo, que presume de unas características de mucho nivel, y que sobre todo son difíciles de encontrar en otros smartphones. Empezando por su nuevo procesador, ya que es el primer teléfono que lo integra. Además, la batería está a la altura, con una de las capacidades más altas del mercado en la actualidad.

Ficha técnica del Redmi Turbo 5 Max

Este teléfono es el primero en contar con el MediaTek Dimensity 9500, un procesador diseñado para la gama alta, y que es el más potente del fabricante chino, sí que brinda un rendimiento al nivel de un auténtico teléfono de altas prestaciones. Este cuenta con una tecnología de fabricación de 3nm. Viene acompañado de memoria LPDDR5 y almacenamiento UFS 4.1 ultrarrápido.

El nuevo Redmi Turbo 5 Max | Redmi

Un teléfono que estrena nueva tecnología para mejorar las prestaciones de la CPU, la GPU y la memoria para cargas extraordinarias de rendimiento. La batería es el otro gran atractivo de este teléfono, ya que ofrece una batería de 9000 mAh, que además es compatible con una alta potencia de 100W con cables, y de 27W con carga inalámbrica.

Por lo que es un móvil con un rendimiento de primer nivel que además puede permanecer encendido muchas horas gracias a su batería de alto rendimiento. La pantalla de este teléfono tiene una diagonal de 6,83 pulgadas, por tanto, tiene un tamaño medio. Esta cuenta con tecnología AMOLED, así como un brillo pico de 3500 nits y 120Hz.

Como ocurre con otros móviles de gama media premium, no destacan precisamente por su cámara de fotos. Y es que este modelo nos ofrece una cámara bastante sencilla, con dos sensores. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es un ultra gran angular de solo 8 megapíxeles, vamos, es bastante justa de rendimiento. Delante, la cámara para hacer selfies es de 20 megapíxeles.

También es un móvil muy resistente, ya que nos ofrece las mayores certificaciones frente al agua o el polvo. Porque cuenta con IP66, IP68, IP69, e IP69K, vamos, las que garantizan que puede sumergirse en el agua durante hora y media o más, y que puede funcionar en entornos hostiles con mucho polvo sin sufrir daños. Este móvil se estrena en China de momento en colores Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White y un naranja a lo iPhone 17 Pro Max.

Como suele ser habitual, los modelos Turbo se convierten en smartphones POCO de alta gama en nuestro país y en los mercados occidentales, esperamos que pase lo mismo en los próximos meses. El precio al que llega esta nueva generación de los Turbo en China parte de 239 euros al cambio para la versión básica, mientras que el modelo de 12GB+256GB tiene un precio de 313 euros al cambio.