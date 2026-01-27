Apple da una nueva oportunidad al iPhone 5s y lo vuelve a actualizar, ¿por qué?

Quién lo diría, en un momento en el que muchos cuestionan el papel de las tecnológicas cuando se trata de la obsolescencia programada, y organismos como la Unión Europea legislan para luchar contra ella, nos topamos con noticias como esta. Y es que a pesar de que los iPhone tienen una gran reputación cuando se trata de hablar de soporte de software, siendo de los más amplios del mercado, la actualización que está recibiendo ahora uno de sus iPhone supera todos esos plazos que entendemos como razonables.

El iPhone 5s se acaba de actualizar

Sí, como lo estáis leyendo, el iPhone 5s, lanzado en septiembre del año 2013, acaba de recibir una actualización de iOS, algo que cuando menos es sorprendente. Pero es por una buena razón, y sobre todo para extender la compatibilidad del teléfono con algunas funciones esenciales, que a quienes todavía tengan uno de estos terminales les será de mucha ayuda.

Y es que estos han recibido una actualización de iOS 12, concretamente la versión 12.5.8, tanto del iPhone 5s como del iPhone 6, que ampliará el soporte de estos teléfonos 13 y 12 años después de su lanzamiento respectivamente, algo nada habitual en este mercado. Por tanto, es necesario que los usuarios que todavía utilicen el teléfono, o tengan pensado hacerlo, aprovechen ahora y busquen la actualización como viene siendo usual.

¿Por qué es necesaria?

Apple ha entendido que esta actualización es necesaria para que estos teléfonos puedan seguir utilizando dos funciones esenciales de su uso cotidiano. Y es que al actualizar a esta versión, ambos teléfonos renuevan sus certificados para seguir utilizando servicios tan importantes como iMessage, encargado de la mensajería de texto de los iPhone, o también de FaceTime, el servicio de videollamadas, en ambos casos se trata de servicios nativos de Apple.

Con este nuevo certificado los teléfonos actualizados podrán seguir usando estas funciones hasta enero de 2027, por lo que se amplía la funcionalidad de estos teléfonos un año más, veremos qué pasa entonces, si se vuelven a renovar los certificados, o si finalmente se da por terminado el soporte de estos dispositivos.

Para hacernos una idea de cómo ha cambiado la tecnología desde estos modelos, el iPhone 5s contaba con solo 1GB de memoria RAM, así como con una pequeña pantalla de 4 pulgadas. Su batería de 1560 mAh es tan pequeña como la de un Nokia tradicional, y palidece ante las grandes baterías de hasta 8000 mAh que vemos hoy en los móviles Android.

En los últimos dos años, la Unión Europea ha exigido a los fabricantes mayores periodos de actualizaciones para los dispositivos. Recordemos que en el caso de Android la media ha sido de dos años tradicionalmente, y en los iPhone de cinco años. Ahora afortunadamente son muchos los móviles Android que ya se actualizan durante 6 o 7 años. Una gran noticia para todos los usuarios, que verán cómo sus smartphones duran más años en perfecto estado.