Este nuevo dispositivo es el PC modular con el que siempre habías soñado

Los dispositivos modulares siempre han estado entre los planes de muchos fabricantes, pero nunca han terminado de cuajar entre el público. Los hemos conocido de Google, Motorola, LG, etc, y nunca han conseguido conectar con los consumidores, que quizás buscan normalmente diseños más funcionales y prácticos. Pero este diseño sigue despertando el interés de algunos entusiastas que buscan dar con la fórmula perfecta, aunque sea en un segmento de nicho, como es el de los PC con Linux, más orientados a programadores y entusiastas de la computación.

Mecha Comet: un PC de mano muy diferente a todo lo que conoces

Es lo que más llama la atención de este dispositivo que acaba de aterrizar en Kickstarter. Y es que su factor de forma es una especie de híbrido entre smartphone tradicional y tipo Flip. Lo primero que hay que decir es que no es plegable, para nada, pero su pantalla si se parece bastante a la externa de un dispositivo tipo Flip. Esta tiene un tamaño de 4 pulgadas, y es prácticamente cuadrada, pero cuenta con una mayor longitud vertical.

Lo llamativo es lo que tiene debajo, ya que el dispositivo en sí cuenta con unas dimensiones similares a las de un smartphone, pero en la mitad inferior no hay pantalla, y ahí es donde se acoplan los módulos de este interesante PC. A la hora de hacernos con este Mecha Comet, podremos elegir hacernos con alguno de los tres módulos que hay ya disponibles.

Estos son un teclado físico completo, al estilo de las Blackberry, así como un módulo controlador de videojuegos, similar al de una Gameboy modernizada, y uno que se basa en una placa IO, que sirve para conectar extensiones, como otros sensores y elementos electrónicos para llevar a cabo nuestros proyectos. Estos se acoplan magnéticamente al instante a un puerto que se encuentra en esa mitad inferior del Mecha Comet.

Un PC que cuenta con Mechanix OS, un sistema operativo basado en Linux 6.12. Cuenta con el procesador I.MX8M Plus, de 10 núcleos, así como opciones de memoria RAM que van desde los 2GB a los 8GB. El almacenamiento es de 64GB o 128GB, mientras que la pantalla concretamente es de 3,92 pulgadas, con tecnología AMOLED, y táctil. Tiene una cámara sencilla, con un sensor de 8 megapíxeles.

Y en lo que a conectividad se refiere, ofrece Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.4 y ranura para tarjetas Sim. Su batería es de 4100 mAh, bastante grande para este tamaño de pantalla, y el sonido depende de un altavoz HD y dos micrófonos. También integra sensor de movimiento de 9 ejes. Su peso es de 225 gramos. Lo mejor de todo, nos parece que tiene un precio especialmente atractivo, ya que la versión base cuesta tan solo 160 euros al cambio más el IVA, y comenzará a entregarse en el mes de mayo de este año 2026.