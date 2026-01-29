El diseño conservador de los Samsung Galaxy A37 y Galaxy A57 se filtra antes de presentarse

Samsung tiene a dos importantes móviles de gama media en pleno desarrollo, y es muy posible que podamos verlos en acción dentro de relativamente poco, a lo largo de este primer trimestre. El fabricante coreano tiene a punto a los inminentes Samsung Galaxy A37 y Galaxy A57, dos teléfonos que nos ofrecerán una ficha técnica equilibrada en un cuerpo bastante conservador, similar al de sus predecesores, salvo por algunos detalles que vamos a apreciar ahora gracias a la filtración de nuevas imágenes en forma de render.

Este es el diseño de los futuros gama media de Samsung

Como se puede observar en las imágenes compartidas por Android Headlines, el aspecto de estos futuros móviles de Samsung es muy similar al de sus predecesores, los A36 y A56. Podemos observar que el módulo de cámara es casi idéntico, y sólo se diferencia en un nuevo bisel que rodea por completo al módulo de cámara, y que estiliza de manera sutil. Por lo demás, vemos las mismas proporciones, y quizás unos biseles de pantalla más delgados.

Podemos ver además la cámara perforada en la parte delantera, así como los botones físicos de volumen y encendido que podemos apreciar a la derecha del teléfono. Lo vemos en dos colores, un azul oscuro, y otro más similar a un púrpura bastante claro, en general, el aspecto nos recuerda obviamente al de la anterior generación, que tienen unos diseños que ya son todo un icono en el mercado de la gama media.

Del Samsung Galaxy A57 esperamos que llegue con un grosor muy delgado, de solo 6,9mm, así como un peso liviano de 182 gramos. Cuenta con marco de aluminio, así como con un procesador Exynos 1680 de Samsung. Este llegará con una cámara de fotos triple, con sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 13 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles.

Delante, la cámara selfie ofrece una resolución de 12 megapíxeles. La batería tendría una capacidad estándar, nada espectacular, de 5000mAh, con una carga rápida de 45W, esta sí es potente para tratarse de un móvil Samsung. Por su parte, el Samsung Galaxy A37 será el modelo más asequible de ambos, y se estrenará con una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED, con resolución Full HD+ y 120Hz.

Su procesador será el Exynos 1480 de Samsung, mientras que la cámara ofrecerá tres sensores, de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 megapíxeles, y un macro de 5 megapíxeles. La cámara selfie podría ser de 13 megapíxeles. La batería será igual, de 5000mAh y con una potencia de 45W. Ambos se estrenarán con Android 16 bajo la capa One UI 8.