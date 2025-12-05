La nueva y potente carga inalámbrica de los Samsung Galaxy S26 vendría junto a un nuevo cargador

Los Samsung Galaxy S26 están un poco más cerca, tanto como que quizás el próximo mes de enero ya sean una realidad. Pues bien, esta nueva generación, como no podía ser de otra forma, llegará con importantes novedades, una de ellas tiene que ver con un aspecto que muchos han pedido que mejorará de una vez por todas. Hablamos de la carga en general, tanto con cables como sin cables, que no es precisamente la más potente del mercado. Pues bien, ahora hemos conocido que además de una carga inalámbrica más potente, estos modelos podrían venir con un cargador más potente.

Nuevo cargador inalámbrico

Ahora las informaciones que llegan de parte de Winfuture, uno de los medios europeos con mejor conocimiento de Samsung, y con una alta tasa de acierto en sus predicciones, comparte los detalles de esta carga inalámbrica y también de los accesorios que llegarán junto a ella. Según estas informaciones, el nuevo cargador inalámbrico tendrá la denominación de EP-P2900.

#Samsung plant für die #GalaxyS26-Serie ein neues #WirelessCharging-Dock mit 25 Watt Leistung - deutlich mehr als die bisherigen 15 Watt. Magnetic Wireless Charger soll magnetisch an der Geräterückseite haften [[LINK:EXTERNO|||https://bsky.app/profile/did:plc:uoshhpyjd42oki3lcmjnwems/post/3m76bmptoio2n?ref_src=embed|||[image or embed]]] — WinFuture.de (@winfuture.de) 4 de diciembre de 2025, 16:22

Si la carga inalámbrica hasta ahora había sido de 15W para las anteriores generaciones, con este nuevo cargador se espera que puedan cargar los Galaxy S26 con una potencia de 25W sin cables. Hablamos, por tanto, de casi el doble de potencia de carga, algo que vamos a notar especialmente con unos tiempos de carga inferiores. De hecho, con la velocidad tan limitada de los móviles de Samsung al cargar, con esta potencia alcanzará la velocidad de carga de la mayoría de teléfonos de los coreanos.

Será un nuevo cargador compatible con varias gamas de teléfonos de la marca. Concretamente, más allá de los Samsung Galaxy S26, también lo será para los Samsung Galaxy Z plegables de la marca coreana. También podremos cargar en este cargador los auriculares Galaxy Buds de la marca, por lo que este nuevo cargador tendría una clara vocación de multidispositivo.

Sobre su aspecto, lo único que han desvelado estas informaciones es que su color será gris oscuro. Ahora bien, no parece que todos los integrantes de la nueva gama de Galaxy S26 vayan a ser compatibles con esta potencia de carga de 25W. Según hemos conocido, lo será solo el modelo Ultra, mientras que los Galaxy S26 y S26 Plus se quedarán en una potencia inalámbrica de carga de 20W, algo inferior, pero igualmente superior a la que ofrecían hasta ahora.

La carga mediante cable de estos teléfonos también recibirá importantes mejoras, con un aumento de la potencia que por fin los hará más competitivos frente a las elevadas potencias que ofrecen los fabricantes chinos. Y es que se espera que el Samsung Galaxy S26 Ultra cuente con una potencia de carga de 60W. El Galaxy S26 Plus tendría una potencia de 45W, y el Galaxy S26 estándar se quedaría en 25W, algo más potente que la propia carga inalámbrica.

Unos nuevos Samsung que podrían ser oficiales a finales del mes de enero. Aunque otras informaciones apuntaban a un retraso a finales de febrero o comienzos de marzo, parece que finalmente gana enteros la primera opción, y por otro lado la más lógica.