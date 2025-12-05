El Honor X80 se filtra con la batería más grande del mercado, será monstruosa

Hay baterías grandes, enormes, y después la que a priori estrenará el nuevo Honor X80, un móvil que podría contar con una de capacidad espectacular. Tanto es así que contaría con el doble de capacidad de la batería media de los smartphones tradicionales. Eso es al menos lo que nos anticipa esta filtración alrededor del Honor X80, que se centra en la que será su característica estrella. Vamos a conocer esos detalles, a ver qué podemos esperar de ella.

Esto es lo que nos depara el Honor X80

Este nuevo teléfono de Honor se ha dejado ver por la certificación CQC china, o lo que es lo mismo, Certificación de Calidad de China, En ella se ha dejado ver con el número de certificación 2025010915830460. Y sin duda lo más sorprendente de todo es que este teléfono ha certificado que cuenta con una batería de 10000 mAh, una capacidad inédita en un móvil de un gran fabricante.

El Honor X70 | Honor

Ya su predecesor, el Honor X70, tenía una batería muy grande, con una capacidad de 8300mAh, que sigue siendo de las más grandes, si no la más grande en un teléfono de comercialización masiva. Por tanto, con esta capacidad de 10000mAh, el teléfono podría permanecer encendido durante dos, tres o incluso cuatro días con un uso moderado. Y es que hasta hace poco, un año o dos, la capacidad media de la batería de móviles de todas las gamas era de la mitad, unos 5000mAh.

En la imagen adjunta del paso por la certificación se puede apreciar perfectamente esa enorme capacidad de la batería. Y recordemos que el mayor mérito de esto no es alcanzar esta capacidad, ya que hasta ahora varios fabricantes chinos habían ofrecido móviles con esta batería y de más del doble de capacidad, sino que lo hacen en un cuerpo con un grosor como el de cualquier otro smartphone. Aquellos móviles de Oukitel o Dogee ofrecían baterías más grandes, pero a cambio de grosores de varios centímetros.

Aquí ocurre todo lo contrario, gracias a la tecnología de silicio pueden incorporar estas grandes capacidades en grosores mucho más comunes para un smartphone de comercialización masiva. Su predecesor, el Honor X70, se presentaba el pasado mes de julio, y lo hacía con un procesador de gama media, el Snapdragon 6 gen 4. Esta nueva generación no hay que descartar que nos ofrezca un Snapdragon 7 o un Dimensity de la serie 7000.

Es un móvil que destaca sobre todo por la gran batería de 8300 mAh, ya que, por ejemplo, su cámara, contaba con solo un sensor de 50 megapíxeles. Mientras que su pantalla de 6,79 pulgadas ofrece mucha calidad, con panel AMOLED, y tasa de refresco de 120 Hz. Es de esperar que la ficha técnica sea similar, con mejoras en el procesador y seguramente en su cámara de fotos, con un procesador secundario quizás.