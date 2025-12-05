Motorola lanza en España una versión de su edge 70 con cristales de Swarovski

Si hay una firma amiga de las ediciones especiales y de dotar a sus móviles de algún aspecto exclusivo, sea cual sea la gama, esa es Motorola. Nos tienen acostumbrados a móviles con personalidad propia, con colores Pantone perfectamente integrados, y que nos ofrecen un diseño del teléfono exclusivo. Algo que ahora llevan al extremo de nuevo con una edición del Motorola Edge 70, que llega en una variante de auténtico lujo con los cristales de Swarovski que ya vimos en otros modelos anteriormente.

Se suma a The Brilliant Collection

Esta nueva edición se lanza con el exclusivo color PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, y además integra en su cuerpo estos valiosos cristales de Swarovski, creando así uno de los móviles de la gama alta con una factura más exclusiva. Según Motorola, los crystals by Swarovski incrustados en el diseño aportan un toque etéreo que hace que la creatividad fluya y la concentración profundice más, devolviendo la serenidad a nuestra relación con la tecnología.

Motorola edge 70 Pantone Color of the Year | Motorola

Precio y disponibilidad

Este nuevo Motorola edge 70 Pantone Color of the Year 2026 Cloud Dancer con crystals by Swarovski se pone a la venta en España por 799 euros, y estará disponible próximamente, por lo que todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento.

¿Qué hardware nos ofrece?

Estamos ante uno de los móviles de gama media más potentes de su segmento, y obviamente destaca por ser el móvil más delgado de la marca. Este smartphone nos ofrece un procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es el perfecto chip que podemos encontrar en móviles de gama media más cercanos a los premium, como es este teléfono. Tiene además una pantalla de nivel, con un panel p-OLED, con una diagonal de 6,7 pulgadas, así como una tasa de refresco de 120Hz. Mientras que su resolución es Full HD +.

En lo que a cámara de fotos se refiere, nos ofrece una combinación corta, de dos sensores, pero de calidad, con ambos de 50 megapíxeles, también el ultra gran angular. Delante, la cámara selfie tiene la misma resolución, por lo que igualmente es un móvil solvente en este aspecto. El nuevo smartphone de Motorola se basa en un hardware que nos ofrece una batería de 4800mAh, que puede parecer escasa, pero todo lo contrario, porque esto es posible en un perfil de tan solo 6 mm, algo desde luego poco común. Además, la carga rápida nos ofrece una potencia de 68W nada menos.

Un móvil que en esta nueva edición Pantone Color of the Year 2026 Cloud Dancer con crystals by Swarovski nos ofrece exactamente el mismo hardware que el modelo original, ya que los cambios se dan solo en su diseño externo. Por otro lado, hay que rematar la información con el sistema operativo Android 16 que incorpora y que se actualizará a otras cuatro versiones más durante los próximos cuatro años.