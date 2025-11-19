El Samsung Galaxy A57 5G superará a los Samsung Galaxy S26 y S26+ en esta característica

El Samsung Galaxy A57 5G está en camino, y parece que bastante cerca. Eso es al menos lo que nos anticipa su paso por diferentes certificaciones. El paso ahora por una de ellas nos ha desvelado algo muy interesante, y cuando menos sorprendente. Y es que este gama media superará en un aspecto clave a dos de los tres nuevos Galaxy S26, que esperamos se presenten el próximo mes de enero. Un gama media que va a llegar con mucho potencial a la gama de la firma coreana.

¿En qué va a superar a los topes de gama de Samsung?

Pues en una faceta esencial en todo smartphone, como es la carga rápida. El caso de Samsung en estos últimos años ha sido bastante decepcionante en este aspecto de los terminales. Tras los problemas con aquellos Galaxy Note con sus baterías, Samsung ha andado con pies de plomo en este sentido, habiendo siendo bastante conservador en la potencia de carga de sus teléfonos.

Con smartphones que han llegado a contar hasta con 150W y 200W de potencia de carga, y ahora estabilizándose el mercado en los 100W o 120W, Samsung sigue ofreciendo en varios de sus topes de gama cargas rápidas de solo 25W. Pues bien, el paso del Samsung Galaxy A57 5G por la certificación 3C china ha desvelado que este superará ampliamente a los topes de gama en términos de carga rápida.

Tanto es así que este ha mostrado que contará con una de 45W, que es casi el doble de potencia de carga de esos dos teléfonos de alta gama que deberán presentarse más o menos el próximo mes de enero. Precisamente tanto el Samsung Galaxy S26 como el S26+ han mostrado en esta misma certificación hace un par de meses esa carga de 25W, por lo que se corroboran estas importantes diferencias entre ambos modelos, y sorprendentemente a favor del smartphone más accesible de los tres.

Desde luego es una decisión de Samsung cuando menos controvertida, si tenemos en cuenta que el coste de este A57 será mucho más bajo que el de los modelos de alta gama, probablemente vaya a costar menos de la mitad que estos. No deja de ser sorprendente a veces las decisiones que toman los fabricantes a la hjora de dotar a ciertas gamas con funciones punteras en detrimento de teléfonos de alta gama.

Pero parece que la carga rápida se ha convertido exclusivamente en un argumento de venta para los teléfonos de gama media sobre todo, mientras que en la gama alta no parece algo tan presente para los consumidores. El Samsung Galaxy A57 5G ha pasado por la certificación 3C con el modelo SM-A5760. Es de esperar que este nuevo gama media llegue al mercado en los próximos meses, ya que ha pasado por esta certificación unos dos meses después de los S26, que se presentarán en enero, por lo que no sería raro un lanzamiento de este nuevo A57 5G para el próximo mes de febrero o marzo.