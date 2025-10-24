El Honor Magic 8 Lite se queda sin secretos

La firma china Honor sigue trabajando en nuevos smartphones, y en este caso hemos conocido nuevos detalles del que será probablemente su móvil más accesible de la gama alta de la marca. El apellido Magic es sinónimo de innovador y bien equipado, y ahora sabemos que habrá una versión Lite que nos ofrecerá estas características de primer nivel, probablemente a un precio más accesible. Ahora se ha filtrado prácticamente todo de este nuevo smartphone en el horizonte de la marca.

Así será el nuevo Honor Magic 8 Lite

La consola de Google Play suele ser un sitio habitual en el que muchos móviles nos desvelan sus detalles antes de ser lanzados oficialmente. Hablamos de un lugar en el que aparecen varias de las características clave de los nuevos smartphones, e incluso una imagen con su diseño frontal. Ahí es donde este teléfono se desveló inicialmente, pero ahora se ha dejado ver en el listado de Google de nuevo el Honor Magic 8 Lite, mostrándonos sus principales características.

Honor Magic8 Pro | Honor

En este listado el teléfono se ha mostrado con una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas, con una resolución 1.5K. Será un móvil de gama media de manual, con procesador Snapdragon 6 Gen 4, que ofrece un rendimiento más que solvente en cualquier situación y ofrece conectividad 5G. Por otro lado, la batería de este teléfono será uno de sus puntos fuertes, ya que nos ofrece una capacidad de 7500mAh.

También presumirá de conectividad Wifi 6 de alta velocidad, así como de Bluetooth 5.2, o puerto USB tipo C, esto último algo obvio porque los fabricantes están obligados a ello. No falta un lector de huellas dactilares en el botón de encendido. La cámara de fotos de este teléfono será otra de las características notables. Empezando por su sensor principal, uno de los más grandes de su categoría.

Y es que este contará con una cámara principal de 108 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 5 megapíxeles. Mientras que delante la cámara para selfies será de 16 megapíxeles. Otros detalles de este listado desvelan que este teléfono contaría con versiones de 8 GB y 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno. Por otro lado, el sistema operativo será Android 15 bajo la capa de personalización de MagicOS 9.

De momento solo es información aparecida en esta consola de Google, y, por tanto, hasta el lanzamiento todavía deberían transcurrir algunos meses. Es de esperar que por la naturaleza de sus prestaciones cuente con un precio más reducido que sus compañeros de gama. Lo menos que podríamos esperar de un teléfono con apellido Lite como en este caso. Sin duda un móvil que brillará sobre todo por esa gran batería, acorde al salto cuantitativo y cualitativo que están dando las baterías en el mercado.