Los móviles más esperados de POCO son una realidad, y se han puesto ya a la venta en España

Llevamos meses conociendo detalles de ellos, ya sea por el lanzamiento de los Redmi K90 en China, o por las propias filtraciones alrededor de estos modelos de la marca, sus versiones globales. Unos teléfonos que se han presentado hoy en España, y también se han puesto ya a la venta, justo para el Black Friday, y con jugosos descuentos que hacen de ellos seguramente los móviles de alta gama con mejor relación de prestaciones y precio.

Precio y disponibilidad de los POCO F8 Pro y F8 Ultra

El POCO F8 Ultra y su espectacular ficha técnica ya están a la venta en la web de la marca. Están disponibles con diferentes cupones, que dejan su precio inicial de 829,99 euros en tan solo 699,99 euros en la variante de 12GB+256GB. En el caso del POCO F8 Pro lo tenemos a la venta por 519,99 euros con 12GB+256GB, tras aplicar diferentes cupones disponibles en la tienda que reducen la cuantía de su precio original de 649,99 euros.

El POCO F8 Ultra | POCO

Dos auténticas bestias de la gama alta más asequible

Empezamos por el modelo Ultra, una auténtica bestia con unas características únicas, como su gran altavoz integrado en el módulo de cámara. Este ha sido diseñado por Bose, una de las firmas de sonido más prestigiosas desde hace décadas, y nos proporciona una experiencia de sonido inédita en un smartphone. Su pantalla es muy grande, con una diagonal de 6,9 pulgadas. Tiene tecnología AMOLED, con tasa de refresco de 120Hz.

El POCO F8 Ultra | POCO

Su resolución es de 1200 x 2608 píxeles, por lo que es verdaderamente elevada. Es muy potente, de hecho cuenta con el procesador más avanzado en smartphones Android, el Snapdragon 8 Elite Gen 5. En términos de cámara nos ofrece tres sensores de 50 megapíxeles al máximo nivel. Estos son el principal, un telefoto de periscopio con zoom óptico de 5x, y un ultra gran angular. Delante la cámara selfie es de 32 megapíxeles.

Su batería es verdaderamente grande, con una capacidad de 6500 mAh y potencia de carga de 100 W. Esta llega hasta los 50 W cuando la hace sin cables. La carga inversa es de 22.5 W. Llega con Android 16 como sistema operativo bajo la capa HyperOS 3. Su conectividad es Wifi 7 ultrarrápida, mientras que ofrece el Bluetooth 6 más moderno, así como GPS de doble banda, NFC y conector USB tipo C.

El POCO F8 Pro nos ofrece una pantalla más compacta, de 6.59 pulgadas, también presume de panel AMOLED, así como de tasa de refresco de 120Hz y resolución de 1156x2510 píxeles. En este caso su procesador es algo menos potente, pero digno de la gama alta igualmente. Porque se trata del Snapdragon 8 Elite.

Su cámara de fotos también es más asequible, con tres sensores, en este caso el principal es de 50 megapíxeles, hay un telefoto también de 50 megapíxeles con zoom óptico de 2,5x y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Delante la cámara de fotos selfie es de 20 megapíxeles. Y su batería es de 6210 mAh, con una potencia de carga de 100W. También estrena HyperOS 3 con Android 16.