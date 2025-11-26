El nuevo iPad mini presumirá de su mejor pantalla hasta ahora

No cabe duda de que el iPad mini es una de las tabletas más populares en la gama alta más asequible. Y es que a pesar de su pantalla ultra compacta no renunciar a ofrecernos algunas características dignas de la alta gama. Estamos hablando de componentes tan importantes como la pantalla, que en este tipo de tabletas de tamaño compacto suelen tener unas características medias, equilibradas y no suelen recurrir a la tecnología más sofisticada. Ahora sabemos que el iPad mini de 2026 contará con la mejor pantalla de su historia, y al nivel de las tabletas más avanzadas.

La culpa la tiene Samsung

Así es, porque, como sabéis, la firma coreana es una de las más importantes a la hora de fabricar pantallas en todo el planeta. Y ahora hemos conocido que Apple también ha apostado por ella para fabricar los nuevos paneles de sus tabletas más compactas. Y es que quieren la máxima calidad para implementar una nueva tecnología de pantalla, normalmente asociada a los modelos más caros.

El medio coreano etnews es el que ha publicado nuevas informaciones sobre el futuro de esta pequeña pero potente tableta. Y es que aseguran que este nuevo modelo contará con un panel OLED por fin, una de las características que hemos venido esperando para esta tableta desde hace varias generaciones, y que en general no suele ser habitual en tabletas de este tipo.

Este panel tendría una diagonal de 8,4 pulgadas, y las informaciones avanzan que se producirán masivamente a partir de julio de 2026 para este modelo. Las informaciones apuntan también a que Samsung Display, la división de pantallas de los coreanos, sería la única encargada de fabricar los paneles de la nueva tableta, por lo que parece que en este aspecto la hoja de ruta para Apple está bastante clara.

Parece que Samsung es la única compañía capaz de ofrecer a Apple la calidad en el panel que exige para sus tabletas. Parece que Apple se encuentra inmersa en una ofensiva por equipar a sus productos de paneles OLED, algo que más allá de los smartphones, donde incluso modelos de 200 euros con Android ya los equipan, no es para nada común, y por tanto parece una vía por la que aumentar el valor premium de sus dispositivos.

En los próximos meses se esperan versiones con paneles OLED de dispositivos como los MacBook Pro, que estrenaría su primera pantalla OLED a comienzos de 2026. Y también en este proceso estaría involucrado Samsung, que lejos de ser un competidor para Apple, es uno de sus principales socios a la hora de fabricar sus dispositivos.

No en vano Apple también ha encargado a Samsung la fabricación de su primera pantalla plegable, que con diseño de Apple, sería la primera capaz de desplegarse sin dejar en la parte central un pliegue. Siempre y cuando Samsung no se anticipe a ellos en el mes de julio con su nuevo Fold. El primer plegable de Apple se espera para septiembre de 2026.