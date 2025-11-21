El POCO F8 Pro se queda sin secretos antes de presentarse

Estamos hablando muchísimo de los nuevos topes de gama de POCO, y no es para menos, ya que cada vez queda menos para que estos nuevos smartphones se pongan a la venta. Eso es lo que esperamos que ocurra la próxima semana, y tanto la propia firma como los filtradores ya se han encargado de ir desvelando poco a poco casi todos los detalles de estos teléfonos. La estocada para el F8 Pro ha llegado ahora de mano de un filtrador bastante activo que ha desvelado prácticamente toda su ficha técnica.

Así será el nuevo POCO F8 Pro

Pues bien, gracias a este filtrador hemos conocido que el modelo Pro llegará con una pantalla de 6,59 pulgadas. Con un panel AMOLED, así como tecnología LPTS con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120Hz, por lo que no podemos pedir más para un móvil de gama media premium como este, incluso integra un lector de huellas integrado en la pantalla.

En cuanto al rendimiento, ahora sabemos que llegará a las tiendas con el procesador Snapdragon 8 Elite, el modelo con un rendimiento un escalón por debajo del modelo estándar, pero que igualmente ofrece una capacidad de procesamiento de primerísimo nivel. A este le acompañarán variantes con memoria RAM LPDDR5X, así como almacenamiento ultrarrápido UFS 4.0.

La cámara de fotos llegará con dos sensores de 50 megapíxeles, el principal y uno de periscopio, mientras que habrá un secundario de 50 megapíxeles teleobjetivo de periscopio. Este tendrá un zoom de 2,5x, mientras que el ultra gran angular tiene una resolución de 8 megapíxeles. Delante, para hacer selfies, tenemos una cámara de 20 megapíxeles, por lo que está más que bien equipado.

La batería será otro de los puntos fuertes, con una carga rápida de 100W nada menos, también contará con sonido Bose, pero parece que en este caso, según las imágenes, no tendrá el potente altavoz integrado en el módulo de cámara que hemos visto en la variante Ultra. No falta una certificación IP69, la más exigente en el mercado para protegerlo tanto del agua como del polvo.

El software con el que se estrenará será Android 16 bajo la capa de personalización HyperOS 3. Su peso será de 199 gramos, dentro de la media. Se espera que la presentación se celebre la próxima semana, el 26 de noviembre, aunque parece que para que lleguen a España habrá que esperar algo más, no creemos que mucho.

No obstante, las características de estos teléfonos estarán heredadas de los Redmi K90 chinos, no en vano estos nuevos POCO F8 serán una variante global de los teléfonos de esta marca, algo por otro lado bastante habitual en Xiaomi.