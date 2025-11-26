El frío también daña tu móvil: así puedes evitar averías este invierno

Aunque este año el frío parece haber tardado en llegar, las temperaturas son cada vez más bajas. Un frío que, al igual que el calor, en situaciones extremas también puede perjudicar a nuestros dispositivos móviles.

Los aparatos electrónicos están diseñados para soportar bruscos cambios de temperatura. Sin embargo, en circunstancias climáticas extremas, el frío puede provocar fallos que en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles.

Las baterías son las que más sufren y cuando la temperatura cae, disminuye su capacidad de mantener la carga y suministrar la energía de manera eficiente. Esto puede hacer que el dispositivo se apague de forma repentina, a pesar de que el nivel de batería parecía ser suficiente. Se trata de un mecanismo de protección para evitar daños internos mayores.

Las pantallas también suelen verse afectadas, unos problemas que comienzan con fallos en la sensibilidad táctil del móvil y que ralentizan su funcionamiento. El frío puede alterar el contraste y los colores del panel y en casos más extremos, la pantalla podría dejar de funcionar temporalmente.

Además, si el dispositivo cambia de temperatura bruscamente, es decir, pasa de un ambiente helado a otro cálido, la humedad generada dentro del equipo puede condensarse y provocar cortocircuitos.

Para que los daños no se vuelvan irreparables, resulta crucial proteger nuestros dispositivos ante la llegada de las bajas temperaturas. Para ello, lo mejor es llevarlos siempre guardados en los bolsillos, bolsos o mochilas para evitar su exposición directa.

Una vez nos encontremos dentro de espacios más cálidos, antes de utilizarlo conviene esperar unos minutos para que se adapte a la temperatura de forma natural y evitar así los choques bruscos de temperatura.

Lo mejor es evitar utilizar estos dispositivos en la calle, sin embargo, si lo vamos a hacer, calentarlo con las manos antes de desbloquearlo puede ayudar a evitar problemas en la pantalla.