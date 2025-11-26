¿Una Smart TV de Xiaomi por apenas 99 euros? Es uno de los grandes chollos de este Black Friday

Si estás buscando una buena razón por la que dejarte el dinero en este Black Friday, seguramente esta sea una de las mejores ofertas de toda la semana, antes del día grande, que será el próximo viernes 28 de noviembre. Hablamos de toda una Smart TV de Xiaomi por un precio de apenas 100 euros, desde luego no podemos pedir más por este precio, porque incluso todas esas Smart TV de marcas desconocidas que se mueven por la red van a ser más caras incluso.

Una Smart TV de Xiaomi a precio de derribo

Desde luego no se puede describir de otra forma. Y es que en Aliexpress nos podemos comprar la Xiaomi TV A 32 por tan solo 99 euros. Para ello debemos aplicar el código ESBF14 de la tienda, que se aplica sobre dispositivos con un precio de origen superior a los 89 euros, y en este caso se cumple. A su precio de 113 euros se descuentan 14 euros del cupón, y se nos queda en esta cifra tan redonda y difícil de creer para una Smart TV como esta.

Toda una Smart TV con Google TV

Sin duda destaca por contar con Google TV como sistema operativo, esto la convierte básicamente en un Chromecast o TV Streamer, con la misma interfaz y funciones que estos dispositivos, pero integrado en el televisor. Se trata de una televisión de 32 pulgadas, un tamaño compacto que nos viene genial para cualquier tipo de estancia, salones recogidos, habitaciones, incluso por su poco peso para llevártelo al jardín si lo tienes.

Xiaomi Mi TV 4A 32" | Xiaomi

Esta nos ofrece resolución HD de 1366 x 768 píxeles, así como una tasa de refresco de 60Hz y una paleta de 16,7 millones de colores. El ángulo de visión es de 178 grados, mientras que su procesador A55 de cuatro núcleos viene acompañado de una memoria RAM de 1,5GB y un almacenamiento interno de 8GB. El sonido es bastante competente, contando con dos altavoces de 5W estéreo. Además es compatible con Dolby Audio y dts X.

A pesar de ser un modelo tan asequible, tiene un diseño muy pulido, que presume de biseles ultrafinos a su alrededor. Su mando a distancia cuenta con el botón del asistente de Google para hacer búsquedas y preguntas de todo tipo, y seguramente en un futuro cercano pueda transformarse para invocar a Gemini. También nos permite controlar la Smart TV mediante Bluetooth, sin tener que sacar las manos de la manta del sofá.

Gracias a la función de Chromecast tenemos dos dispositivos en uno, y podemos enviar también los contenidos desde nuestro smartphone Android. Llega con Wifi de doble banda, más rápido, así como con Bluetooth 5.0. En definitiva, no se puede pedir más por menos, toda una Smart TV de Xiaomi por menos de 100 euros, aprovecha antes de que se agoten.