El Airtag de Apple tiene precio de derribo gracias a esta oferta de Black Friday 2025

Mantener localizados nuestros dispositivos es algo que nos puede evitar muchos disgustos, el que suscribe habría perdido en su momento el ordenador portátil de no ser por uno de estos dispositivos, como el Airtag de Apple. Este es uno de esos productos que no hacen demasiado ruido, ni tienen una gran repercusión mediática, pero que es imprescindible para muchos consumidores. Y aunque no ha sido tradicionalmente un accesorio caro para lo que es capaz de hacer por nosotros, y más hablando de Apple, ahora lo tenemos más accesible que nunca.

Llévate el Airtag más barato que nunca

El Black Friday es el próximo viernes 28 de noviembre, sino que comienza mucho antes con ofertas durante los días y semanas previos. Pero según se va acercando la fecha, las ofertas van siendo cada vez más potentes. Y es el caso de esta que nos ocupa, y que nos ofrece el pack de cuatro AirTag a un precio irresistible, al menos si miramos atrás y vemos lo que ha venido costando no solo estos pack de cuatro, sino de forma individual.

Y es que si normalmente el precio del AirTag individual se mueve entre los 30 y 40 euros, de hecho el precio oficial es de 39 euros, y con esta oferta de Aliexpress se nos queda a unos 18 euros por unidad. Concretamente, nos podemos llevar el pack de cuatro unidades por 73,66 euros. Eso sí, tenéis que introducir el código ESBF14, que funciona con multitud de productos a la venta en la tienda y que se aplica sobre productos con un precio de origen superior a los 89 euros.

Por tanto, hablamos de un precio de auténtico derribo, que acaba con cualquier excusa para no hacerse con estos localizadores.

¿Qué hace un Airtag por nosotros?

Pues su cometido es sencillo, localiza dispositivos, objetos, mascotas o lo que queramos de manera sencilla gracias a una gran red de estos dispositivos que se interconectan entre sí de manera inalámbrica para triangular la posición de nuestro localizador, y por tanto de ese objeto. Se puede compartir virtualmente con hasta cinco personas, para que todas ellas tengan siempre acceso a la ubicación de los objetos.

Si no lo encontramos, se puede activar el altavoz incorporado para que emita una señal de alerta y nos permite localizarlo en cualquier lugar de nuestro hogar, por ejemplo entre los cojines del sofá. Incluso le podemos pedir a Siri que nos localice objetos custodiados por el AirTag. Incluso podemos recibir indicaciones precisas y en tiempo real en la pantalla del iPhone que nos guiarán hacia el lugar donde se encuentra el AirTag.

El AirTag puede comunicarse de forma segura con millones de dispositivos que se encuentran activos en todo el mundo y que pertenecen a la red Find My de Apple, para permitirnos localizar objetos a miles de kilómetros. Si activamos el modo pérdida del iPhone, este puede ser encontrado por otros AirTag que haya cerca, y que notificarán de su cercanía, y por tanto de una ubicación aproximada.

Es un dispositivo ultra eficiente, ya que con la pila integrada de fábrica y que se puede intercambiar, puede permanecer encendido más de un año. También es resistente al agua, por lo que pueda ocurrir.