Los nuevos Honor 500 combinan diseño inspirado en los Pixel o iPhone Air con baterías de 8000mAh

A pesar de que en un primer momento podemos percibir en estos Honor 500 un aspecto similar al de los iPhone Air o Google Pixel, la realidad es que también tienen personalidad propia, y desde luego nos parece de lo más atractiva. Unos teléfonos que además presumen de las baterías más grandes del mercado, con una capacidad que hasta hace poco seríamos incapaces de concebir con un grosor o peso medio. Unos Honor 500 que son verdaderamente agradables a la vista, como pocos en los últimos meses.

Así son los nuevos Honor 500 y 500 Pro

Ambos teléfonos son bastante parecidos entre sí, pero cuentan con diferencias esenciales, que se basan tanto en el procesador como en la cámara de fotos. Vamos primero con lo que comparten ambos modelos. Como el diseño, con un grosor de 7,8mm, así como un peso que ronda los 200 gramos en ambos. También cuenta con una gran resistencia al agua y el polvo como son IP68 e IP69K.

Los Honor 500 y 500 Pro | Honor

En cuanto a su pantalla, los dos cuentan con una de 6,55 pulgadas, con tecnología LPTO OLED, con una resolución de 1264 x 2736 píxeles, así como una tasa de refresco de 120Hz. En ambos casos hay un lector de huellas bajo la pantalla, y una cámara frontal para hacer selfies con una resolución de 50 megapíxeles. Sus enormes baterías es algo que también comparten, en este caso con una gran capacidad de 8000mAh, y una potencia de carga de 80W. También tiene carga inalámbrica con potencia de 50W, en el modelo Pro y una carga inversa de 27W en ambos.

Las diferencias las encontramos en el procesador. En el Honor 500 es el Snapdragon 8s Gen 4, un potente chip de gama alta. Mientras que el Honor 500 Pro llega con el Snapdragon 8 Elite, un procesador verdaderamente poderoso que es el que podemos encontrar en la práctica totalidad de móviles de alta gama Android. En el caso del Honor 500 Pro tenemos además una memoria RAM de 16GB y 1TB de almacenamiento interno como variante más equipada.

En cuanto a la cámara de fotos, los dos tienen un sensor principal con 200 megapíxeles de resolución. Mientras que también comparten un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Pero en el caso del Honor 500 Pro nos encontramos con un gran sensor telefoto con un zoom óptico de 3x. Así que es este modelo Pro el que cuenta con un sensor adicional que le dota de una capacidad mayor para componer fotos más completas en escenas más complejas en definitiva. Los dos llegan con Android 16 como sistema operativo bajo la capa de personalización MagicOS 10.

Los colores en los que están disponibles son Aquamarine, Starlight Powder, Moonlight Silver, y Obsidian Black. Los precios parten de los 329 euros al cambio para el modelo estándar de 12GB+256GB, mientras que el Honor 500 Pro parte de los 439 euros al cambio para el modelo de 12GB+256GB.