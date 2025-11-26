Los auriculares Huawei FreeBuds Pro 5 estrenan sonido Hi-Res, nuevo chip y tecnología planar

Huawei celebraba hace unas horas uno de los eventos más importantes del año, en el que ha presentado tanto sus nuevos smartphones Mate 80, como nuevos plegables, portátiles o tabletas. Especial atención en nuestro mercado le prestamos a los nuevos auriculares que acaba de lanzar la marca. Se trata de los Huawei FreeBuds Pro 5, que llegan con un sonido de primera y nueva tecnología para que su sonido sea más limpio y estable en todas las situaciones.

Ficha técnica de los Huawei FreeBuds Pro 5

Se trata de unos auriculares con calidad de audio sin pérdida, o lo que es lo mismo, puede reproducir sonido de alta resolución, que recrea el sonido que en su momento concibió el artista en el propio estudio de grabación. Estos cuentan con un nuevo chip de Huawei, el Kirin A3, que garantiza unas conexiones estables, y funciones inteligentes, así como un control personalizado de sus características.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 | HUAWEI

Estos auriculares ofrecen un transductor de graves unilateral de doble magnetismo que se combina con un tweeter microplanar. El nuevo chip Kirin A3 se combina con la tecnología NearLink E2.0, que permite enviar audio con un ancho de banda de 4,6Mbps, por lo que la calidad del sonido y la música que escuchamos es mucho más elevada de lo habitual. Estos nuevos auriculares son compatibles con multitud de códecs.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 | HUAWEI

Como son AAC, SBC, LDAC y L2HC, que permiten escuchar música con la máxima calidad y por supuesto sacarle todo el partido al potencial de la tecnología de sonido planar y la capacidad de sus componentes de audio. Son auriculares que ofrecen conectividad de última generación, como es el Bluetooth 6. También son resistentes al agua, al menos a sus salpicaduras, ya que el estuche ofrece certificación IP54, mientras que los auriculares tienen una certificación IP57 más completa.

La autonomía de estos auriculares es suficiente para utilizarlos durante varios días. Ya que estos ofrecen 8 horas de autonomía con una carga y con la cancelación de ruido desactivada. Mientras que puede crecer hasta las 33 horas con la batería dentro de la funda. Si activamos la cancelación activa de ruido esta puede proporcionar hasta 5 horas con los auriculares y 22 horas con su funda.

Los nuevos auriculares se han lanzado de momento en China por 177 euros al cambio. Se pueden comprar en distintos colores, como son Earth Gold, Frost Silver, Snow White y Sky Blue. Es de esperar que Huawei los lance relativamente pronto en España, ya que aquí sus auriculares son bastante populares entre los consumidores. Lo normal es que lleguen a la vez que lo hagan los nuevos móviles topes de gama de la marca, la serie de los Huawei Mate 80.