CON WALKIE TALKIE
HMD un nuevo móvil heredero de los Nokia más resistentes
Este teléfono tiene aspecto de móvil básico, pero cuenta con muchas funciones habituales en los smartphones.
Hace unas semanas os contábamos que Nokia estaba trabajando en un teléfono móvil muy resistente, heredero de sus modelos rugerizados, como el Nokia 800. Ahora hemos conocido oficialmente que HMD va a lanzar este sucesor bajo su marca, recordemos que la empresa es la que fabricaba hasta hace poco los smartphones y móviles “tontos” de Nokia. El nuevo dispositivo, que va a llegar dentro de muy poco, se denominará HMD Terra M. Un teléfono que contará sin duda alguna con la esencia de aquellos Nokia más resistentes.
No solo resistente, también muy seguro
Hay que decir que este teléfono estará más orientado para un entorno empresarial o de profesionales que busquen dispositivos resistentes y a la vez seguros, capaces de proteger sus datos más sensibles, también a nivel corporativo. El teléfono cuenta con resistencia de grado militar MIL-STD-810H, así como IP68 e IP69K y un aspecto muy importante, y bastante demandado en los entornos donde se va a mover, con equipos de comunicación instantánea, similares a los de un Walkie Talkie.
A pesar de su aspecto de móvil básico, este contará con una pantalla táctil, por lo que aunque cuenta con un sistema operativo que parece, por las imágenes, es bastante básico, no siempre será necesario utilizar el teclado físico para poder ejecutar determinadas tareas. De todas maneras, no sabemos si se tratará de una versión ultracompacta de Android o un KaiOS renovado, pero en las imágenes del teléfono podemos ver en su cajón apps como el navegador Firefox o la app de mensajería ultrasegura Threema.
La batería de este teléfono será de 2510mAh, lo que vienen a ser unos 1000mAh que la batería media de los móviles Nokia o HMD de estas características, casi un 50% más. Según el fabricante, con ella puede permanecer en espera hasta 10 días con una sola carga. Contará con las soluciones de SOTI para disfrutar de la gestión de dispositivos móviles MDM, que garantiza un uso eficiente del terminal a la par que seguro. En cuanto a conectividad, ofrecerá datos 4G, llamadas VoLTE, así como a través de Wifi. También ofrecerá modo Hotspot, soporte de eSIM y otras características poco habituales en móviles de este tipo más básicos.
Como decimos, se trata de un móvil HMD Secure, la división empresarial de la firma nórdica, que orientará más hacia el tejido empresarial este teléfono. Pero no dudamos de que una versión similar de recorrido comercial más orientado al usuario final pueda estar en camino, porque seguro que tendría bastante buena acogida. No sabemos cuándo será una realidad este teléfono, pero no creemos que tarde mucho en comercializarse, cuando esto se ha convertido en una presentación oficial de facto.
