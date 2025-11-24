El móvil de gama media más icónico de Samsung regresará por todo lo alto

La gama A de Samsung siempre ha sido la que ha contado con modelos más diversos, desde los económicos A1X, a en su momento, los A7X y A8X. Pero con el paso de los años, estas dos últimas series han dejado de entregar nuevos modelos todos los años. Hasta ahora, porque hemos conocido que el Samsung Galaxy A77 estaría en camino, y por tanto, se convertiría en el modelo más potente de esta gama A, a la espera de que en algún momento los coreanos se animen con la serie 80.

Aparece por primera vez

El Samsung Galaxy A77 se ha dejado ver ahora en el test de rendimiento de Geekbench, el más popular cuando hablamos de test gráficos. Se le ha visto con el modelo SM-A776B, y entre los datos que ha arrojado el test, se puede apreciar que llegaría con un potente procesador Exynos 2400 o su variante 2400e, esto ya nos indica que será uno de los móviles más potentes de Samsung, y sobre todo el más avanzado en su gama media.

Este procesador cuenta con tres núcleos principales que funcionan a una velocidad de 2.78GHz, así como tres núcleos de rendimiento a 2.3GHz, y cuatro núcleos de eficiencia a una velocidad de 1.82GHz. Parece que como indican desde GSMArena, estos núcleos funcionan a una velocidad de reloj algo menor que en los Exynos 2400, pero no está claro del todo si podría tratarse de otra variante de estos chips.

Seguramente Samsung haya modificado el procesador para adecuarlo más a un móvil de gama media premium, que es donde se debería situar este móvil, justo por debajo de los futuros Samsung Galaxy S26 FE. A este procesador le acompañan 8GB de memoria RAM, así como Android 16 como sistema operativo, por lo que damos por hecho que cuenta con One UI 8. Recordemos que el último modelo de esta serie A más avanzada fue el Samsung Galaxy A73, que se lanzó en el año 2022.

Aquel teléfono nos ofrecía una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED Plus, así como una resolución Full HD+ con una tasa de refresco de 120Hz. Su procesador era el potente Snapdragon 778G, uno de los más potentes de la gama media por entonces. Y a nivel de cámara presumía del que entonces era uno de los sensores más grandes, de 108 megapíxeles como principal.

También contaba con un ultra gran angular de 12 megapíxeles, y un macro de 5 megapíxeles. Delante su cámara para selfies era de 32 megapíxeles. Su batería tenía una capacidad estándar, de 5000 mAh, y una carga también bastante tradicional, de 25 W. Contaba con Wifi 6, lector de huellas bajo la pantalla, y un peso bastante contenido de 189 gramos, o un grosor de sólo 7,6mm. Con la llegada de los FE la firma coreana acabó con los dos modelos más avanzados de la serie A, y empezó a lanzar solo modelos inferiores en ella.