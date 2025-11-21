Las tabletas Poco Pad X1 y Poco Pad M1 se presentarán la semana que viene

Hace unas horas os contábamos que Poco va a presentar la semana que viene sus nuevos smartphones de alta gama, los Poco F8. Pero no vendrán solos, ya que ahora sabemos que también lanzarán dos nuevas tabletas, las Poco Pad X1 y Poco Pad M1. Y como en el caso de los smartphones, parece que van a ser una versión global de sendas tabletas de Redmi lanzadas previamente en China. Por tanto es muy posible que ya nos podamos hacer una idea de lo que nos ofrecerán cuando sean una realidad.

Poco anticipa su lanzamiento

En este caso, como está ocurriendo con los Poco F8, no nos estamos limitando a hacernos eco de filtraciones, sino que se trata de información publicada por la propia marca oficialmente. Y es que siguiendo la estrategia de los últimos días con los smartphones, han desvelado que las Poco Pad X1 y M1 serán una realidad también la próxima semana. Y junto a esta anuncio, también han adelantado algunas características clave de estas tabletas de la marca.

Por ejemplo, en el caso de la Poco Pad X1 podemos contar con un procesador Snapdragon 7+ Gen 3, el más potente de Qualcomm para la gama media, lo que ya es una garantía de excelente rendimiento en todas las facetas. También avanzan detalles de su potente pantalla, que tendrá entre otras bondades, resolución 3.2K, muy elevada desde luego, y una tasa de refresco de 144Hz.

En el caso de la tableta Poco M1, destacan una pantalla más grande, de 12,1 pulgadas, desde luego por encima de lo habitual en la gama media. Mientras que gozará de resolución 2.5K, así como de tasa de refresco de 120 Hz. En este modelo presumen de su batería, que como vais a comprobar es de las más grandes que hemos visto en una tableta. De nada menos que 12000mAh, pocas tabletas hay que ofrezcan 1000mAh por pulgada, pero es que además esta lo hace con una tableta especialmente grande.

Por tanto, es evidente que Poco ya tiene preparadas estas tabletas de cara a su lanzamiento la semana que viene, y que a lo largo de los próximos días, hasta su presentación el 26 de noviembre, lo más normal es que vayamos conociendo nuevos detalles de forma oficial a través de las redes de la marca China. De todas formas no están claras las tabletas desde las que parten, ya que la X1 podría ser una versión india de la Xiaomi Pad 7 que ya disfrutamos en Europa. Y la M1 podría ser una versión global de la Redmi Pad 2 Pro, que también se vende actualmente en España, por lo que los lanzamientos podrían tener un carácter más local.