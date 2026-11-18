Puede que terminemos el año 2026 con un nuevo smartphone dentro de la gama Edge de Motorola, el octavo modelo, que una vez más ofrecerá una excelente relación de prestaciones y precio. Se trata del Motorola Edge 70 Neo, que se había filtrado antes, pero ahora empieza a desvelar detalles interesantes de manera oficial, como parte de su campaña previa al lanzamiento y orientada a generar expectación entre los seguidores de la marca.

Lo que ya está desvelando Motorola

Y es que ha sido la propia firma la que ha publicado un teaser en la tienda india de Flipkart, donde muestra algunas de las características más importantes del inminente Motorola Edge 70 Neo. El teléfono se puede ver en este teaser en un color verde bosque, que sin duda le sienta muy bien. Si bien la información compartida por Motorola es muy genérica, y dedicada solo a generar expectación, en este caso es la imagen compartida la que desvela algunos aspectos.

En una de ellas vemos el frontal del teléfono, donde se puede apreciar una pantalla con curvas laterales, al más puro estilo de los Edge. También vemos la cámara dentro de un orificio en la parte superior de la pantalla. En la otra imagen se pueden ver otros detalles, en este caso relacionados con la cámara de fotos, ya que podemos ver algunas de las inscripciones que hay en los sensores.

Como la de 50 megapíxeles, Ultra HDR OIS, que es la estabilización óptica de movimiento, y también Lytia, que es el modelo de sensor de Sony integrado en la cámara. Dentro del teaser también se destaca la edición de imágenes mediante inteligencia artificial. Por tanto, es información que viene a confirmar las informaciones que hemos conocido anteriormente en otras filtraciones sobre la ficha técnica del teléfono.

Estas apuntan a que el Motorola Edge 70 Neo contará con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, con una tasa de refresco de 144 Hz. Tendrá un potente procesador Snapdragon 7s Gen 3, uno de los más rápidos de la gama media de Qualcomm. Por otro lado la cámara de fotos nos ofrecerá ese sensor Sony Lytia 710 de 50 megapíxeles de resolución. Que vendrá acompañado de un sensor macro de 2 megapíxeles, así como un sensor para selfies de 32 megapíxeles.

La batería de este teléfono tendría una capacidad de 7.000 mAh, así como una carga con potencia de 45 W. Será resistente al agua con una certificación IP64, y tendrá Android 16 como sistema operativo. La gran diferencia de este modelo respecto de anteriores Neo es su tamaño, ya que normalmente ha sido más compacto, con diagonales de apenas 6,3 pulgadas, mientras que ahora estará más cerca de las 6,8 pulgadas de diagonal.